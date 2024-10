Projeto Incluir Casimiro oferece um espaço completo de apoio e inclusão para crianças com necessidades especiais - Foto: Divulgação

Projeto Incluir Casimiro oferece um espaço completo de apoio e inclusão para crianças com necessidades especiaisFoto: Divulgação

Casimiro de Abreu - Casimiro de Abreu deu um passo importante rumo à inclusão nesta sexta-feira (25) com a inauguração do Projeto Incluir Casimiro – Núcleo Multidisciplinar. Localizado na Rua Padre Anchieta, 91, em frente à Escola Patrick Marchon Portal, o novo núcleo vai atender cerca de 250 crianças com deficiência ou transtornos de aprendizagem, oferecendo suporte especializado durante o horário escolar, das 7h30 às 17h.

Para o prefeito Ramon Gidalte, presente no evento, o projeto reflete um compromisso fundamental do poder público: “É necessário desenvolver políticas que minimizem as dificuldades de quem mais precisa. O Projeto Incluir é uma resposta concreta e essencial.”

O núcleo conta com uma equipe multidisciplinar, formada por psicólogos, psicopedagogos, neuropsicólogos, psicomotricistas e fonoaudiólogos, entre outros profissionais. Juntos, eles fornecerão atendimento contínuo para os alunos e orientações para suas famílias. A secretária de Educação, Gracenir Oliveira, destacou a importância do projeto: “O Incluir se estabelece como um marco na busca por igualdade e acessibilidade dentro das escolas.”

Em 2025, o projeto deve se expandir com a inauguração de um novo núcleo no distrito de Barra de São João, garantindo que ainda mais alunos da rede pública tenham acesso ao atendimento especializado.

