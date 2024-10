Plano é iniciar as atividades necessárias ainda em 2024 - Foto: Divulgação

Casimiro de Abreu - O Praião de Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu, se candidata a certificação do selo Bandeira Azul. Essa certificação internacional reconhece praias que atendem a rigorosos critérios de gestão ambiental, qualidade da água, educação ambiental, segurança, turismo sustentável e responsabilidade social.

A secretária de Turismo Adriana Grillo e o secretário de Meio Ambiente Samuel Barreto se reuniram na segunda-feira (21), com membros da Agência de Desenvolvimento Regional da Região dos Lagos (ADR Lagos), fruto do projeto Sebrae Líder, para discutir a ampliação do número de praias certificadas com a “Bandeira Azul” na região.

Samuel Barreto destacou o impacto positivo da Bandeira Azul para o desenvolvimento sustentável local, afirmando que “apostar em nossas vocações naturais é o caminho para uma economia forte com respeito ao ambiente e às nossas raízes”.

O plano é iniciar as atividades necessárias ainda em 2024, com a expectativa de que as avaliações para a certificação ocorram em 2025, visando o verão 2025/2026.

Adriana Grillo revelou que o trecho escolhido para a candidatura da certificação abrange 700 metros do Praião, próximo ao Abricó e de frente para a Ilha Trinta Réis, uma área de grande beleza natural e importância turística.

“Escolhemos um trecho de aproximadamente 700 metros do Praião, que se inicia próximo ao Abricó, de frente para um dos nossos cartões postais naturais, que é a Ilha Trinta Réis, para desenvolver as ações propostas e submeter à chancela internacional que concede a honraria”, explicou a secretária de Turismo.