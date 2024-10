Polícia de Casimiro de Abreu prende madrasta por morte de menino de 3 anos, após investigação apontar espancamento - Foto: Reprodução

Polícia de Casimiro de Abreu prende madrasta por morte de menino de 3 anos, após investigação apontar espancamentoFoto: Reprodução

Publicado 21/10/2024 11:28

Casimiro de Abreu - A Polícia Civil de Casimiro de Abreu prendeu nesta segunda-feira (21) uma mulher acusada de espancar até a morte o enteado de apenas 3 anos. Segundo as autoridades, a madrasta, identificada como Yasmin Alves Dias dos Santos, tentou justificar a tragédia como um acidente doméstico, mas os ferimentos da criança e o laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontam uma outra realidade.

O menino Ghael foi encontrado inconsciente pelo pai em sua casa. Yasmin afirmou à polícia que uma peça de caminhão teria caído sobre a criança, causando os ferimentos. No entanto, a versão apresentada pela madrasta se mostrou inconsistente diante dos resultados da perícia e dos hematomas visíveis no corpo da criança. Ghael foi levado ao Hospital Municipal de Casimiro de Abreu apenas à noite, onde já chegou sem vida.

Após investigações conduzidas pela delegada Carla Ferrão, Yasmin foi localizada e presa em Aldeia Velha, Silva Jardim. O laudo oficial confirmou que o menino morreu por asfixia mecânica, além de sofrer contusões hemorrágicas no fígado, pulmão esquerdo e nos rins, contradizendo a versão do acidente.

A mãe biológica da criança travava uma batalha judicial para recuperar a guarda do filho, que estava sob a responsabilidade do pai no momento da tragédia.