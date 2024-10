CRAS Itinerante atende a comunidade de Ribeirão, ampliando o acesso a serviços sociais em Casimiro de Abreu - Foto: Divulgação

CRAS Itinerante atende a comunidade de Ribeirão, ampliando o acesso a serviços sociais em Casimiro de AbreuFoto: Divulgação

Publicado 17/10/2024 15:53

Casimiro de Abreu - A Secretaria de Assistência Social de Casimiro de Abreu iniciou o projeto CRAS Itinerante, com o objetivo de ampliar o atendimento do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para comunidades mais afastadas do município. A primeira ação foi realizada em Vila Verde, e nesta segunda-feira (14), a equipe chegou ao Ribeirão, levando serviços como CadÚnico e assistência social diretamente para os moradores.

O atendimento ocorreu na Escola Municipalizada Vila Verde e na Subunidade de Saúde do Ribeirão, garantindo que a população dessas áreas tenha acesso facilitado aos serviços sociais essenciais. A coordenadora do CRAS de Professor Souza, Adriana Carvalho, informou que, além do CRAS Itinerante, os atendimentos nas unidades de referência das localidades continuarão normalmente.

A secretária de Assistência Social, Thaís Rodrigues, destacou a importância do projeto, que não só facilita o acesso aos serviços, mas também ajuda a identificar as necessidades e potencialidades de cada região. "Com o CRAS Itinerante, conseguimos levar assistência onde é mais necessário e também desenvolver ações estratégicas voltadas para as particularidades de cada território", afirmou Thaís.

Outras localidades do município serão incluídas no projeto em breve, reforçando o compromisso da secretaria em levar os serviços sociais para mais perto da população.