Barra de São João se prepara para receber Show de Flávio Vitor Jr. durante a Jornada Diocesana da Juventude - Foto: Divulgação

Casimiro de Abreu - Nos dias 19 e 20 de outubro, o distrito de Barra de São João, em Casimiro de Abreu, será palco de um dos maiores eventos religiosos da região, a Jornada Diocesana da Juventude (JDJ). Com a expectativa de reunir mais de 1.500 jovens de mais de 60 paróquias de várias cidades, o encontro promete dois dias intensos de fé, música, formação e comunhão entre os participantes. O evento será um espaço de troca de experiências e fortalecimento espiritual, marcado por shows de artistas renomados e atividades voltadas para a formação e celebração da fé cristã.

A programação inclui shows de grandes nomes, como Flávio Vitor Júnior, Pagode da Rainha e Brais Oss, que vão animar os presentes com suas apresentações musicais no Praião de Barra de São João. Além dos shows, os participantes terão a oportunidade de participar de atividades culturais, exposições artísticas, catequeses missionárias e momentos de adoração. A JDJ, organizada pela Diocese de Nova Friburgo, contará com caravanas vindas de cidades como Nova Friburgo, Macaé, Rio das Ostras, Quissamã, Conceição de Macabu, Casimiro de Abreu, entre outras.

O evento começa no sábado, dia 19, com uma acolhida especial na Paróquia Sagrada Família, seguida por catequeses missionárias e uma missa para os inscritos. Durante a tarde, os jovens serão enviados para realizar missões nos bairros de Barra de São João. Já no fim da tarde, a música toma conta com o show do Pagode da Rainha, seguido de um momento cultural e a apresentação de Flávio Vitor Júnior, encerrando as atividades do primeiro dia com muita animação e espiritualidade.

No domingo, a programação será aberta com um momento de louvor pela manhã no Praião, seguido por pregações e um show com o DJ Rapha, que promete agitar o público com muita música. O ponto alto do evento será a celebração de uma missa e a bênção especial ministrada por Dom Luiz Antônio, Bispo de Nova Friburgo, que vai conduzir a adoração e encerrar a jornada com uma mensagem de fé e esperança para a juventude.

Além de celebrar a espiritualidade, a JDJ também busca engajar os jovens em atividades culturais e sociais, promovendo um espaço para que eles possam expor suas criações artísticas e trocar conhecimentos sobre diferentes formas de expressão da fé. O evento, que tem o apoio da Prefeitura de Casimiro de Abreu, é gratuito e aberto ao público, com algumas atividades que requerem inscrição prévia.

Para quem deseja viver um final de semana de conexão com a fé e a juventude, a Jornada Diocesana da Juventude é uma oportunidade imperdível. Jovens de toda a região já estão confirmados, e a expectativa é que o evento seja um marco de união e renovação espiritual para todos os presentes.