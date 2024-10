Mateus Reis, recebido com festa em Casimiro de Abreu após trazer medalhas dos Jogos Latino-Americanos das Olimpíadas Especiais - Foto: Divulgação

Mateus Reis, recebido com festa em Casimiro de Abreu após trazer medalhas dos Jogos Latino-Americanos das Olimpíadas EspeciaisFoto: Divulgação

Publicado 16/10/2024 08:56

Casimiro de Abreu - Casimiro de Abreu celebra, nesta quarta-feira (16), a partir das 10h, a chegada do atleta Mateus Reis Menezes Silva, de 29 anos, que representou o município nos Jogos Latino-Americanos das Olimpíadas Especiais, realizados em Assunção, no Paraguai, entre os dias 4 e 12 de outubro. O atleta conquistou a medalha de ouro no salto em distância, bronze no arremesso de pelota e ficou em quarto lugar na corrida de 50 metros.

A secretária de Educação de Casimiro de Abreu, Gracenir Oliveira, destacou o empenho da gestão em apoiar seus alunos, especialmente os com deficiência. "A Secretaria de Educação realiza um trabalho dedicado em proporcionar o melhor para todos os alunos, com um carinho especial para os alunos PCD (Pessoa com Deficiência)", declarou.

Nascido no Rio de Janeiro em 8 de setembro de 1995, Mateus chegou a Casimiro de Abreu em 2000 e estudou nas escolas municipais Patrick Marchon Portal, CIEP Brizolão 459 José Bicudo Jardim e na Educação de Jovens e Adultos (EJA) do CIEP. Sua trajetória esportiva teve início aos 13 anos, em 2009, na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). Em 2011, Mateus começou a participar de competições e, em 2022, ingressou no Projeto Casimiro de Abreu Esporte e Inclusão (CAESI), da Secretaria de Educação.

Sob orientação do professor Bruno Rosa de Camargo, o atleta participou de três edições do Campeonato Nacional das APAEs, sagrando-se campeão em natação e atletismo em 2016, 2020 e 2022. Em 2022, passou a competir nas Olimpíadas Especiais Brasil, participando dos Jogos Regionais Sudeste em 2023 e representando o Brasil nos Jogos Latino-Americanos em 2024.

Além das conquistas no atletismo, Mateus também se destaca no judô, onde é faixa laranja, e na capoeira, onde está na corda amarela. Sua trajetória é um exemplo de superação e dedicação, inspirando a todos.