Reunião entre Prefeitura e Sindicomércio define detalhes para as celebrações do Natal 2024 e a ampliação do Sesc Verão 2025Foto: Divulgação

Publicado 12/10/2024 09:31 | Atualizado 12/10/2024 09:31

Casimiro de Abreu - A Prefeitura de Casimiro de Abreu, em parceria com o Sindicomércio e o Sesc-RJ, já está nos preparativos para dois dos maiores eventos do calendário local: o Natal 2024 e o Sesc Verão 2025. Em uma reunião realizada nesta sexta-feira (10), a secretária de Turismo e Eventos, Adriana Grillo, e o presidente do Sindicomércio, Marcelo Ayres, iniciaram as tratativas para garantir que as festividades tragam ainda mais encantamento e movimentem a cidade.

Marcelo Ayres anunciou uma grande novidade para o Sesc Verão 2025: o evento, que já é tradicional no município, será ampliado e, ao invés de três, contará com quatro finais de semana de atividades esportivas, culturais e recreativas, consolidando o período como um dos mais esperados do ano. "Estamos muito empenhados em fazer do Sesc Verão 2025 o melhor de todos os tempos. Com a ampliação, conseguiremos oferecer mais entretenimento e envolver ainda mais a comunidade e os visitantes", afirmou Ayres.

Além da programação diversificada para o Sesc Verão, Ayres garantiu que a ornamentação natalina, que tradicionalmente decora o centro de Casimiro de Abreu, também chegará a Barra de São João, ampliando o clima de Natal para mais regiões do município. "A ideia é levar o espírito natalino para todos os cantos, e Barra de São João merece um destaque especial neste ano", completou.

A secretária Adriana Grillo também expressou entusiasmo com os preparativos e ressaltou a importância desses eventos para o desenvolvimento do turismo e do comércio local. "O Sesc Verão é um marco no calendário de Casimiro de Abreu, trazendo lazer, cultura e esporte, além de impulsionar nossa economia. Estamos muito animados com a expansão da programação e com as novidades que estão por vir", disse Grillo.

Desde 2021, a parceria entre a Prefeitura e o Sindicomércio tem sido um sucesso, fortalecendo eventos como o Sesc Verão e as celebrações de Natal, que atraem moradores e turistas, contribuindo para a integração social e o crescimento do comércio local.