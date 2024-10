O Festival "Energia Para Ler" em Casimiro de Abreu promete trazer literatura, arte e muito entretenimento para a cidade - Foto: Ilustração

Publicado 07/10/2024

Casimiro de Abreu - A cidade de Casimiro de Abreu, que leva o nome do célebre poeta, será o palco da 4ª Temporada do Festival Literário "Energia Para Ler", que acontecerá de 9 a 11 de outubro na Praça Feliciano Sodré. Após percorrer cinco cidades do Sul Fluminense e da Região dos Lagos, o festival promete uma programação repleta de atividades culturais e educativas, com a presença especial da ex-ginasta olímpica Daniele Hypólito, que será comentarista das Olimpíadas de 2024, em Paris.



“Estamos animados em trazer o festival à terra de Casimiro de Abreu, um ícone da segunda geração do romantismo. Será uma experiência memorável, unindo literatura, entretenimento e arte. A programação inclui diversas homenagens ao poeta e apresentações culturais que certamente tocarão a todos. Os casimirenses podem esperar um evento excepcional”, declara Flávio Valadares, produtor do festival.



O festival contará com 10 horas diárias de atividades, das 8h às 18h, oferecendo teatro, saraus, cafés literários, animações e muita diversão. No primeiro dia, duas apresentações musicais prometem encantar o público: "A Bela e a Fera" e "O Circo Chegou", a cargo da contadora de histórias Leticia Prado, da Agitação Festas.



“Nossas apresentações são projetadas para estimular o gosto pela leitura de forma lúdica e envolvente. Elas não só educam, mas também proporcionam alegria, com brincadeiras e peças teatrais que transportam as crianças para o mágico universo da literatura”, ressalta Letícia.



A abertura oficial do evento no primeiro dia incluirá uma homenagem ao patrono Casimiro de Abreu, um sarau poético e diversas apresentações culturais, destacando os talentos locais. No segundo dia, estudantes das escolas da cidade terão um papel ativo nas apresentações, que também contarão com a Feira Literária de Casimiro de Abreu e o Simpósio de Educação e Cultura. Durante o simpósio, os artistas Flávio Valadares e Rodrigo Lobo compartilharão suas experiências, incentivando educadores a cultivar o prazer pela leitura e pela arte.

“Nosso simpósio tem transformado a realidade da educação e da cultura em cada cidade que visitamos. Com o tema 'Todos por uma cidade leitora', discutimos políticas públicas e inspiramos profissionais para que levem motivação e entusiasmo às suas salas de aula e palcos. Nosso objetivo é impactar educadores e o público em geral”, destaca Rodrigo Lobo.



O terceiro e último dia do festival será dedicado aos talentos locais, com apresentações do Quinteto Sociedade Musical de Casimiro de Abreu, da Escola de Teatro da Fundação Cultural e das crianças da cidade. Haverá também um café literário com autores locais e a participação especial de Daniele Hypólito, que compartilhará histórias inspiradoras de sua trajetória e a importância do esporte na formação de jovens.



Além da rica programação, o público poderá explorar diversos espaços interativos, como o Espaço Eu Amo Ler, com uma biblioteca contendo mais de 5 mil títulos à venda; o Espaço Gourmet, que destaca a culinária local; a Bebeteca, destinada a crianças de até 3 anos; e o "Leitura é Bom e Eu Gosto!", que contará com atividades no palco e interação com a plateia.



O "Energia Para Ler" é realizado pela Motivos Produções, com o patrocínio do Governo do Estado, através da Lei de Incentivo à Cultura, e da Enel. Em 2024, o festival já passou por Angra dos Reis, Paraty, Mangaratiba, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia. As próximas paradas serão em Casimiro de Abreu (9 a 11 de outubro), Rio das Ostras (16 a 18 de outubro), Saquarema (23 a 25 de outubro), Búzios (30 de outubro a 1º de novembro) e Silva Jardim (6 a 8 de novembro).













