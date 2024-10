O comício de encerramento da campanha de Ramon Gidalte e Marquinhos reuniu um grande público em Casimiro de Abreu, evidenciando a participação cidadã no processo eleitoral - Foto: Divulgação

Publicado 04/10/2024 12:29

Casimiro de Abreu - A campanha de Ramon Gidalte e Marquinhos da Vaca Mecânica chegou ao fim com um comício que atraiu mais de 10 mil pessoas no centro de Casimiro de Abreu. O evento marca o fechamento de uma jornada de mobilização que envolveu cidadãos de todos os distritos da cidade, incluindo Professor Souza, Rio Dourado e Barra de São João. Em cada um desses locais, a população se manifestou nas ruas, expressando apoio aos candidatos e destacando a confiança na continuidade da gestão.

Durante o evento, Ramon Gidalte comentou sobre a mobilização popular. “Em quase quatro décadas de atividade política em Casimiro de Abreu, nunca vi uma participação tão expressiva. Agradeço a todos que estiveram aqui e mostraram seu apoio”, disse.

Marquinhos também fez referência ao apoio da comunidade. “Ver tantas pessoas reunidas por um mesmo propósito é impactante. O carinho que recebemos é um incentivo para continuarmos nosso trabalho em prol da cidade", destacou.

O comício simboliza o fechamento de uma campanha que buscou a proximidade com a população, com manifestações de desejo por continuidade no desenvolvimento municipal. A participação maciça do público sublinha a conexão entre os candidatos e os eleitores, refletindo um ambiente de união e expectativa para o futuro.Esse evento destaca a relevância da mobilização social em Casimiro de Abreu, que busca um futuro voltado para o progresso e oportunidades para todos.