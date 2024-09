Drogas e dinheiro apreendidos pela Polícia Militar em operação contra o tráfico em Casimiro de Abreu - Foto: Divulgação

Publicado 21/09/2024 11:04

Casimiro de Abreu - Em uma operação realizada no Loteamento São João, em Casimiro de Abreu, agentes da Polícia Militar, prenderam um suspeito por tráfico de drogas e apreenderam diversos entorpecentes. A ação ocorreu após denúncias anônimas sobre a movimentação de tráfico na Rua Paraíba, onde três indivíduos foram abordados.

Durante a revista, com um dos suspeitos, foram encontradas 3 buchas de maconha pesando 6 gramas. Outro suspeito estava com 1 bucha de maconha de 2 gramas e R$ 16,70 em espécie. Já o terceiro, detido no local, portava 16 pinos de cocaína totalizando 32 gramas, 9 pedras de crack pesando 18 gramas e R$ 100,00.

Os suspeitos foram levados para a 123ª Delegacia de Polícia, onde o responsável pelos pinos de cocaína e pedras de crack foi autuado por tráfico de drogas, conforme os artigos 33 e 35 da Lei 11.346/2006, permanecendo preso. Os outros dois envolvidos foram autuados no artigo 28 da mesma lei e liberados após serem ouvidos.