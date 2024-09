Mercadorias da Natura recuperadas após tentativa frustrada de assalto em Casimiro - Foto: Reprodução

Publicado 03/09/2024 10:13

Casimiro de Abreu - Na tarde desta segunda-feira (2), um entregador foi vítima de um assalto na Rua Nilo Peçanha, localizada no bairro Palmital, em Casimiro de Abreu.

Segundo o registro da ocorrência, o assaltante arremessou toda a mercadoria por cima de uma casa, acreditando que o imóvel estivesse desocupado.

O objetivo do criminoso era voltar mais tarde para buscar as caixas de produtos da Natura. No entanto, o imóvel estava habitado, e o morador prontamente informou a Polícia Militar.

Todo o material foi recuperado, mas o suspeito não foi detido.