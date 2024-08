Suellen foi levada para a 121ª Delegacia de Polícia (121ª DP), onde responderá por tráfico de drogas - Foto: Ilustração

Publicado 30/08/2024 15:22

Casimiro de Abreu - Em uma operação realizada na manhã desta quinta-feira (29), a Polícia Militar e a Polícia Federal interceptaram um ônibus na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), no distrito de Peixe Dourado, em Casimiro de Abreu, e apreenderam cerca de 8kg de cocaína. A droga, avaliada em aproximadamente R$ 40 mil, estava distribuída em 2.340 pinos escondidos em duas bolsas de viagem.

A ação foi deflagrada após uma denúncia anônima que informava sobre uma mulher transportando entorpecentes em um ônibus vindo da capital. A suspeita, identificada como Suellen de Moura Pinto Ferreira, foi presa em flagrante. Ela confessou que havia partido da comunidade Nova Holanda, no Rio de Janeiro, e que a entrega seria feita na Rodoviária de Macaé.

A operação foi coordenada por equipes do PATAMo da 3ª Cia do 32º BPM de Macaé, GAT ALA C do 25º BPM de Cabo Frio, e agentes da Polícia Federal de Angra dos Reis. Suellen foi levada para a 121ª Delegacia de Polícia (121ª DP), onde responderá por tráfico de drogas.