OAB-RJ Inaugura Casa da Advocacia em Casimiro de Abreu com Escritórios Digitais - Foto: Divulgação

OAB-RJ Inaugura Casa da Advocacia em Casimiro de Abreu com Escritórios DigitaisFoto: Divulgação

Publicado 14/08/2024 13:03

Casimiro de Abreu - A seccional Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ) inaugurou, nesta terça-feira (13/8), a Casa da Advocacia de Casimiro de Abreu, na Costa do Sol. A nova unidade, que será utilizada por advogados e advogadas de toda a região, conta com escritórios digitais, central de peticionamento eletrônico e auditório com capacidade para até 50 pessoas. A casa passa a ser também a nova sede da 63ª Subseção da OAB-RJ (Casimiro de Abreu), com maior espaço, melhor estrutura e mais equipamentos.



A vice-presidente da OAB-RJ, Ana Tereza Basilio, participou da cerimônia de inauguração, que reuniu dezenas de profissionais do Direito. “Um papel importante da OAB-RJ é apoiar e investir na advocacia do interior. Precisamos integrar o interior à capital, trazer cursos e conhecimento. Nós queremos investir cada vez mais, trazer palestras e outros eventos. Nós vamos lançar um edital em setembro para 2 mil vagas de pós-graduação, e as primeiras serão destinadas às subseções do interior. É uma alegria muito grande ver essa sede bonita, bem aparelhada para a advocacia frequentar e poder trabalhar”, comentou.



Os três escritórios digitais de uso compartilhado vão permitir que advogados atendam seus clientes, sem os custos de um escritório próprio, e participem de audiências online. A nova unidade da OAB-RJ em Casimiro de Abreu fica na Praça Lúcio André, nº 5, loja 2, no Centro.



Também compareceram à inauguração da Casa da Advocacia, Alessandra Batista, presidente da 63ª subseção da OAB-RJ, Fábio Nogueira, tesoureiro e coordenador de comissões da OAB-RJ, Ricardo Menezes, diretor do Departamento de Apoio às Subseções, Carolina Miraglia, vice-presidente da Comissão de Celeridade Processual, e Mauro Pereira, secretário-geral da Caarj.

OAB-RJ Inaugura Casa da Advocacia em Casimiro de Abreu com Escritórios Digitais Foto: Divulgação