Felino, já adulto, sofreu ferimentos fatais devido ao impactoFoto: Ilustração

Publicado 09/08/2024 14:30

Casimiro de Abreu - Uma onça parda foi encontrada sem vida na manhã desta sexta-feira (9) ao longo da BR-101, na altura de Casimiro de Abreu.

O felino, já adulto, sofreu ferimentos fatais devido ao impacto violento do atropelamento. Agentes da Guarda Ambiental de Casimiro de Abreu estiveram no local para averiguar a situação e realizar a remoção do corpo do animal.



Este incidente destaca a importância de dirigir com cautela nas estradas, especialmente em áreas onde há presença de animais selvagens, para evitar tragédias como essa.