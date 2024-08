Festa acontece entre os dias 6 e 18 de agosto - Foto: Ilustração

Casimiro de Abreu - Casimiro de Abreu está em clima de festa com a tradicional celebração em louvor a Nossa Senhora da Saúde, que acontece entre os dias 6 e 18 de agosto. A programação religiosa e cultural promete atrair devotos e visitantes para uma série de atividades que combinam fé, música e confraternização.

A novena, ponto alto das celebrações, ocorre diariamente às 19h, com missas celebradas por diferentes padres convidados. Entre eles, estão Pe. Sérgio Catão, Pe. Matheus Pigozzo e D. Luiz Antônio Ricci, que conduzem momentos de oração e reflexão para os fiéis. Nos dias 9, 10 e 14, a tradicional cantina estará em funcionamento, oferecendo deliciosas opções de comida para os participantes.

O dia 15 de agosto, quinta-feira, será marcado por uma programação especial que começa às 6h com uma Alvorada, seguida por um café comunitário. Às 17h, a procissão em honra a Nossa Senhora da Saúde percorrerá as ruas da cidade, culminando em uma missa campal às 18h e na coroação da imagem sagrada às 20h.

Na sexta-feira (16), as barracas abrem às 18h, preparando o terreno para o aguardado show do Pe. Alessandro Campos, que subirá ao palco às 22h, trazendo sua música religiosa para animar os presentes.

Sábado (17), será um dia repleto de atividades, começando às 9h30 com um passeio ciclístico e um festival de picolé para a criançada. Às 14h, as barracas abrem novamente, seguidas pelo desfile mirim às 15h e um leilão de gado às 19h. A noite será coroada com um show da cantora Paula Fernandes, que promete encantar o público a partir das 23h.

No domingo (18), as celebrações continuam com missas às 8h e 10h. As barracas serão reabertas às 11h, seguidas por um almoço com música ao vivo às 11h30. A última missa do dia acontece às 19h, e o encerramento da festa será marcado por um show do cantor Brais Oss às 21h.