Cantor Thiaguinho abre a programação de showsFoto: Ilustração

Publicado 30/08/2024 14:46

Casimiro de Abreu - Do pagode cheio de “ousadia e alegria” do Thiaguinho ao sertanejo das gêmeas Maiara e Maraísa que a gente jamais será capaz de esquecer… Enquanto o Gustavo Mioto ensina que amor não sai com água, Dennis DJ vai colocar a galera pra dançar no melhor baile de todos os tempos. Com essa programação, Casimiro de Abreu se prepara para a celebração dos 165 anos de emancipação político-administrativa. A festa, que promete agitar a região, acontecerá entre os dias 12 a 15 de setembro, no Parque de Exposições Henrique Baptista Sarzedas, trazendo grandes nomes da música brasileira. A entrada é gratuita.

Na quinta (12) o cantor Thiaguinho abre a programação de shows. Na sexta (13), Gustavo Mioto sobe ao palco cantando grandes sucessos. Dennis DJ agita a galera no sábado (14) e a dupla Maiara & Maraisa encerram os festejos no domingo (15). A festa conta ainda com boate mix, parque de diversões, praça de alimentação, feira de produtos agrícolas e artesanatos.

O Desfile Cívico, marcado para o dia 14, a partir das 9h, terá um espetáculo de cores e cultura, com a participação de cerca de 30 escolas, além de representantes de forças de segurança, associações e entidades religiosas. O desfile partirá do Portal da cidade, na rua Alpheu Marchon, e seguirá até a Praça Feliciano, no Centro.

No dia 15, acontece a etapa do Campeonato Estadual de Motocross, organizado pela Lemerj (Liga Esportiva de Motociclismo do Estado do Rio de Janeiro). A prova será realizada, às 9h, em uma pista montada ao lado do Parque de Exposições. Às 14h30, na Praça Feliciano Sodré, a Câmara Municipal realizará uma Sessão Solene para homenagear personalidades com os títulos de Cidadão Honorário e Cidadão Casimirense. A programação se encerrará, às 19h, com a Missa Solene na Igreja de Nossa Senhora da Saúde, no Centro.

PROGRAMAÇÃO

Dia 12

23h - Thiaguinho

Dia 13

23h - Gustavo Mioto

Dia 14

9h - Desfile Cívico

23h - Dennis DJ

Dia 15

09h - Etapa de Motocross

14h30 - Sessão Solene

19h -Missa Solene

23h - Maiara & Maraisa