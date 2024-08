Com mais de 500 atletas já inscritos, evento promete reunir os melhores judocas da região - Foto: Reprodução

Publicado 23/08/2024 11:11 | Atualizado 23/08/2024 11:12

Casimiro de Abreu - O Circuito Estadual da FJERJ chega ao interior fluminense, e Casimiro de Abreu será o destaque neste sábado, 24 de agosto. O Ginásio Poliesportivo Albertino Francisco, no distrito de Barra de São João, se transformará em um verdadeiro palco de artes marciais, sediando o Torneio Inter-Regional. Com mais de 500 atletas já inscritos nas categorias Sub-13, Sub-15, Sub-18, Sub-21, Sênior e Veteranos, o evento promete reunir os melhores judocas da região.

O sensei Marco Alberto, coordenador do núcleo da Costa do Sol e Região dos Lagos, destacou a importância do torneio para a cidade: “Receber uma competição da Federação é essencial para Casimiro de Abreu. Esse evento não só promove o Judô na nossa região como também desperta o interesse de novos talentos e jovens que ainda não praticam a modalidade. É uma oportunidade única para a comunidade se aproximar do esporte”.

O Clube de Regatas do Flamengo lidera entre as agremiações da capital com 115 inscritos, seguido pelo Judô Comunitário Instituto Reação (74) e Botafogo Judô (62). No interior, a Impacto Fight School, Associação Budokan Judo Karate Clube e Instituto Santa Cruz de Esportes são as que mais se destacam em número de competidores.