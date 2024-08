Atual prefeito (lado esquerdo), lidera intenções de voto e aprovação em Casimiro de Abreu - Foto: Ilustração

Casimiro de Abreu — A corrida pela Prefeitura de Casimiro de Abreu nas eleições de 2024 está em pleno vapor e a pesquisa realizada pelo Instituto Ágora e contratada pelo jornal O DIA revela um cenário positivo para o atual prefeito Ramon (PL), tanto na espontânea, quanto na estimulada.

A pesquisa, registrada sob o número RJ-03301/2024, foi realizada nos dias 23 e 24 de agosto e ouviu 600 eleitores de diversas faixas etárias, gêneros e regiões de Casimiro de Abreu. A margem de erro é de 3,97 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. O levantamento não só aponta Ramon como favorito, mas também sugere uma consolidação significativa do eleitorado, com 77% dos entrevistados afirmando que seus votos são definitivos e apenas 23% dizendo que ainda podem mudar de opinião até o dia da eleição.

Segundo o levantamento, na estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, Ramon tem 57%. Antônio Marcos (PODE) aparece com 17%, seguido por Renan Finnellon (PSB) com 5% e Romi da Serra (PT) com 3%. Na espontânea, quando nenhum nome é apresentado, Ramon tem 51% e o segundo colocado, Antônio Marcos, tem 11% (veja os números completos mais abaixo).

A percepção de vitória reforça a tendência de vitória do atual prefeito: 68% dos eleitores acreditam que Ramon, com seu vice Marquinhos da Vaca Mecânica, tem mais chances de vencer a eleição. Antônio Marcos, com seu vice Adilson Mecânico, é visto como favorito por 12% dos entrevistados, enquanto Renan Finnellon e Romi da Serra aparecem com menos de 2%.

A rejeição dos candidatos também foi avaliada na pesquisa. Antônio Marcos lidera esse quesito com 29% dos eleitores afirmando que não votariam nele de forma alguma. Renan Finnellon e Romi da Serra seguem com 19% e 12%, respectivamente. Ramon, por sua vez, possui o menor índice de rejeição entre os principais candidatos, com 9%. Além disso, 31% dos entrevistados não rejeitam nenhum dos candidatos ou não souberam responder.

A avaliação do governo de Ramon também foi positiva: 68% dos entrevistados aprovam sua gestão, enquanto 23% desaprovam, e 9% não souberam ou não quiseram responder. Quando se desconsideram as avaliações "regular" e "NS/NR", a aprovação de Ramon sobe para 78%. Entre os eleitores de Ramon, 99% consideram a gestão positiva, enquanto a avaliação negativa é de 1%.

Veja os resultados



INTENÇÃO DE VOTOS | ESPONTÂNEA - Em outubro haverá eleição para prefeito. Em quem votaria para prefeito se as eleições fossem hoje?

Ramom – PL..................................51%

Antônio Marcos – PODE.................11%

Renan Finnellon – PSB....................2%

Romi da Serra – PT..........................1%

Outros............................................1%

Branco ou nulo.................................1%

Não soube ou não respondeu S/NR....33%



INTENÇÃO DE VOTOS | ESTIMULADA - Considerando os seguintes candidatos, quem você votaria para prefeito?

Ramon com vice Marquinhos da Vaca Mecânico.........57%

Antônio Marcos com vice Adilson Mecânico...............17%

Renan Finnellon com vice Bombeiro Vlad Pessoa........5%

Romi da Serra com vice Gisele Luz..........................3%

Branco ou nulo.....................................................3%

Não Respondeu.....................................................2%

Não sabe ou indecisos...........................................13%



QUEM VENCERÁ AS ELEIÇÕES?

Independente da sua preferência, quem tem mais chances de ganhar as eleições para prefeito?

Ramon com vice Marquinhos da Vaca Mecânica.............68%

Antônio Marcos com vice Adilson Mecânico...................12%

Renan Finnellon com vice Bombeiro Vlad Pessoa...........1%

Romi da Serra com vice Gisele Luz..............................0,03%

Não soube ou Não Respondeu.....................................19%



REJEIÇÃO

E qual destes candidatos você jamais votaria para prefeito?

Antônio Marcos com vice Adilson Mecânico ...............29%

Renan Finnellon com vice Bombeiro Vlad Pessoa........19%

Romi da Serra com vice Gisele Luz ..........................12%

Ramon com vice Marquinhos da Vaca Mecânica .........9%

NS/NR - Nenhum – Todos ......................................31%



AVALIAÇÃO DO GOVERNO

Como você avalia o trabalho do prefeito Ramon?

Bom=.....................39%

Ótimo .....................16%

Regular ...................24%

Ruim ........................5%

Péssimo ..................10%

NS/NR .....................6%