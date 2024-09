Antônio Marcos tem como lema a continuidade do progresso, aliada à inovação e ao respeito pelas tradições locais - Foto: Divulgação

Antônio Marcos tem como lema a continuidade do progresso, aliada à inovação e ao respeito pelas tradições locaisFoto: Divulgação

Publicado 02/09/2024 13:23

Casimiro de Abreu – Em uma entrevista concedida ao Jornal O DIA, o candidato à Prefeitura de Casimiro de Abreu, Antônio Marcos Lemos de Oliveira, destacou suas propostas e a experiência que traz para a disputa nas Eleições 2024. Com uma trajetória marcada pelo comprometimento com o desenvolvimento da cidade e o bem-estar de seus moradores, Antônio Marcos tem como lema a continuidade do progresso, aliada à inovação e ao respeito pelas tradições locais.

Antônio Marcos, nascido em Macaé, em 1º de maio de 1966, é um nome conhecido na política da região. Com uma vasta experiência em gestão pública, ele se apresenta como um candidato preparado para enfrentar os desafios atuais de Casimiro de Abreu. Seu plano de governo é focado em áreas essenciais como saúde, educação, infraestrutura e segurança, com o objetivo de garantir uma qualidade de vida melhor para todos os habitantes do município.

Durante a entrevista, Antônio Marcos ressaltou a importância de uma liderança que esteja em sintonia com as necessidades da população, destacando que a experiência acumulada em anos anteriores o qualifica para administrar a cidade com responsabilidade e eficiência.

Um dos pontos fortes da candidatura de Antônio Marcos é sua visão de um Casimiro de Abreu mais justa, segura e próspera. Ele enfatiza que, para alcançar esse objetivo, é fundamental uma gestão que combine inovação com respeito às tradições da cidade, ressaltando a importância de contar com o apoio dos moradores para construir essa cidade juntos.

Antônio Marcos é candidato pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e compõe a coligação "Casimiro para Todos", ao lado de sua vice na chapa, Ana Maria dos Santos. Ele busca conquistar a confiança dos eleitores para liderar Casimiro de Abreu em um novo ciclo de crescimento e desenvolvimento.

ENTREVISTA

O DIA – Quais serão as suas prioridades para melhorar o atendimento na rede de saúde pública do município? Como pretende reduzir as filas e melhorar o acesso aos especialistas?

ANTÔNIO MARCOS: "Em nossa próxima governança, temos o objetivo de construir mais unidades de saúde. Quando estive prefeito por 8 anos, construímos 8 postos de saúde e os equipamos para ampliar o atendimento da população. Fomos a única gestão de toda a história de Casimiro de Abreu a fazer isso. Acreditamos que essa medida é a maneira mais eficaz para reduzir as filas. Faremos um pronto-socorro no primeiro distrito, Barra de São João, um centro de atendimento específico para a saúde das mulheres e outro para idosos. Além disso, vamos garantir uma remuneração justa para os especialistas e técnicos, a fim de que eles mantenham o compromisso com o município, sem precisar migrar para outras localidades, assegurando um atendimento humanizado à nossa população que depende do serviço público de saúde."

Quais são seus planos para melhorar a qualidade do ensino nas escolas municipais e elevar os índices de desempenho dos estudantes?

"Para melhorar a qualidade de ensino e evitar que apareçamos novamente como o município com o pior desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) no Estado do Rio de Janeiro, vamos investir em capacitação contínua dos professores e funcionários; na educação inclusiva e igualitária para pessoas com deficiência, incluindo as que estão no espectro do autismo; em tecnologia; internet de alta velocidade; e na construção de uma escola cívico-militar. Também construiremos mais creches e unidades de ensino, além das 8 que foram construídas durante meus dois mandatos de prefeito entre 2009 e 2016. Vamos dar continuidade aos programas bolsa-auxílio e bolsa-estágio, que remuneram os estudantes de acordo com a frequência nos estudos e desempenho no ambiente público."

Como sua gestão pretende priorizar a pavimentação e manutenção das vias públicas, especialmente em bairros mais afastados?

"Em nossa próxima gestão, vamos continuar com ações concretas de obras iniciadas e finalizadas. A captação de recursos é uma alternativa importantíssima, pois desafoga o município para que possamos investir a arrecadação em outras áreas. Por isso, fortaleceremos este setor, que durante meu período como prefeito captou mais de R$ 80 milhões através de repasses do Governo Federal, Estadual e emendas parlamentares. Nossa prioridade é levar acessibilidade aos bairros e localidades mais afastadas, como fizemos em dezenas de ruas, com destaque especial para Barra de São João, onde pavimentamos mais de 35 km de ruas. Nossa meta, se eleito, é iluminar toda a RJ 162 (Serramar), que liga o distrito Rio Dourado ao município vizinho, Rio das Ostras."

O que será feito para resolver a questão do saneamento básico, incluindo a ampliação da rede de esgoto e o tratamento de águas residuais?

"Pretendemos captar mais recursos através de convênios, assim como captamos R$ 80 milhões entre 2009 e 2016. Nosso último mandato foi o único a investir expressivamente em saneamento básico em Casimiro de Abreu, captando mais de R$ 42 milhões com o Governo Federal para realizar obras subterrâneas, que a maioria dos políticos não prioriza por ser um investimento que a população não vê. Mas nosso compromisso é diferente, pois acreditamos que investir em saneamento é proporcionar mais saúde para a população e preservar o meio ambiente. Atualmente, o município conta com quase 75% de cobertura de esgotamento, segundo o IBGE. Com uma população crescente, precisamos garantir a expansão e melhoria significativa da infraestrutura de saneamento, alinhando nossos esforços com as metas do Marco Legal do Saneamento Básico, que visa alcançar 99% de acesso à água potável e 90% de coleta e tratamento de esgoto até 2033."

Quais estratégias serão implementadas para fomentar o turismo local e atrair mais visitantes à cidade, contribuindo para a economia?

"Temos um plano ambicioso para atrair visitantes e promover a cultura local, inspirado em modelos de sucesso como os municípios de Miguel Pereira, no Rio, e Gramado, no Rio Grande do Sul. Uma das iniciativas-chave será a construção do Museu do E.T., já que Casimiro de Abreu ficou nacionalmente conhecida por causa da suposta chegada de extraterrestres na década de 80, o que mobilizou milhares de pessoas até o município. Queremos implantar eventos temáticos de música, cinema e artes, priorizando a participação dos artistas locais, e incluir esses eventos no Calendário Oficial. Um exemplo será a 'Festa de Frutos do Mato', que celebrará a riqueza agrícola de nossa região, reforçando nossa identidade cultural e atraindo visitantes interessados em experiências autênticas. Como turismólogo de formação, vejo o turismo como uma poderosa alavanca para o desenvolvimento econômico e cultural de Casimiro de Abreu. Vamos promover o agroturismo, aproveitando todo o potencial agrícola do município, criando rotas gastronômicas e culturais que integrarão restaurantes locais, artesãos e pontos turísticos, oferecendo uma experiência completa aos visitantes."

Como sua gestão pretende incentivar o crescimento econômico local e atrair novas empresas para a cidade?

"Queremos acabar com a taxa de renovação de alvará, viabilizar o refinanciamento de dívidas de ISS e revisar as alíquotas. Também criaremos meios para facilitar o acesso ao crédito para pequenos empreendedores e trabalhadores autônomos, permitindo a expansão de seus negócios. Vamos conceder incentivos fiscais, suporte técnico e acesso facilitado a financiamentos para diversificar nossa base econômica e reduzir a dependência do setor público. Além disso, vamos trazer empresas, ajudar na fundação de novas e investir no turismo para fortalecer a economia, criando, por exemplo, um Centro Turístico Temático que destaque as riquezas naturais e culturais de Casimiro de Abreu. Vamos investir na Agricultura Familiar, fornecendo assistência técnica, acesso a mercados e infraestrutura adequada para garantir que os agricultores locais possam prosperar e contribuir significativamente para a segurança alimentar e o aumento de suas rendas. Também vamos lançar o programa 'Ambulante Legal', para legalizar e valorizar o comércio de rua, garantindo renda digna para os vendedores ambulantes cadastrados. E para fortalecer ainda mais a economia, faremos de Casimiro de Abreu a cidade referência em segurança no Estado do Rio, com monitoramento por câmeras, centros de comando e controle unificado com as forças de segurança, inteligência artificial para identificar veículos roubados, e investimentos em tecnologias de ponta para as forças policiais. Tudo isso facilitará o crescimento econômico e a atração de novas empresas."

O que será feito para valorizar e promover a cultura local, incluindo a preservação de patrimônios históricos e a realização de eventos culturais?

"Vamos fortalecer a cultura porque acreditamos que por meio dela conquistamos a transformação. Viabilizaremos recursos e apoio para que artistas e artesãos locais possam desenvolver e divulgar seus trabalhos, incluindo a organização de festivais, exposições e feiras que celebrem a diversidade cultural de nosso município. Desenvolveremos roteiros culturais que integrarão gastronomia, artesanato e pontos turísticos, proporcionando uma experiência completa aos visitantes. Promoveremos trocas culturais entre agricultores e turistas, com vivências em dias de campo, e apoiaremos eventos culturais específicos, como festivais de música, história, cinema e arte, que atraiam diferentes públicos e gerem maior interação com a cultura local. Investiremos na infraestrutura existente e desenvolveremos novos espaços para atender às diversas atividades de formação técnica cultural, além de organizar sessões de cinema nas praças de cada distrito, possibilitando um acesso ainda maior à cultura e entretenimento."

Quais serão suas políticas para gerar mais empregos e oportunidades de renda para os moradores, especialmente para os jovens?

"Vamos convidar novas empresas por meio de incentivos fiscais, suporte técnico e acesso facilitado a financiamentos, exigindo em troca a contratação de moradores de Casimiro de Abreu e seus distritos. Isso é crucial para reduzir a dependência do setor público, já que a Prefeitura atualmente é o maior empregador do município. Vamos lançar iniciativas para apoiar empreendedores locais, incluindo incubadoras de empresas e consultorias especializadas que ajudem no desenvolvimento de pequenos e médios negócios. Facilitaremos o acesso ao crédito para pequenos empreendedores e trabalhadores autônomos, permitindo que mais pessoas iniciem ou expandam seus próprios negócios. Também priorizaremos as compras governamentais de produtos e serviços de empresas locais."

Quais são suas propostas para aumentar a segurança pública e reduzir a criminalidade na cidade?

"Vamos acabar com a criminalidade em Casimiro de Abreu aumentando o número de câmeras de monitoramento em todo o município, incluindo todas as escolas públicas, para garantir a segurança dos nossos estudantes, educadores e servidores. Utilizaremos inteligência artificial para identificar veículos roubados que entram na cidade, monitorando rigorosamente todos os acessos. Nossos centros de comando e controle serão unificados com as forças de segurança, como a PM. Assim como fizemos em nosso primeiro mandato, quando estruturamos a Guarda Municipal com armas não letais, compramos viaturas, treinamos cães farejadores e compramos coletes com câmeras, continuaremos investindo em infraestrutura e equipamentos modernos para apoiar as forças policiais, melhorando a capacidade de resposta e a eficácia das operações de segurança."

Como sua gestão irá ampliar e melhorar os programas sociais existentes para garantir a inclusão e o apoio às famílias em situação de vulnerabilidade?

"Vamos expandir os programas sociais e criar novas iniciativas focadas na qualificação profissional, na inclusão digital e no fortalecimento da rede de proteção social. Pretendemos intensificar programas de transferência de renda, complementando o que já existe a nível federal, para apoiar as famílias que mais precisam. Também planejamos criar centros de convivência para idosos, oferecer apoio psicológico e assistencial para crianças e adolescentes em situação de risco, e promover a inserção social através de programas esportivos e culturais voltados para jovens e adultos. Queremos garantir que todos os moradores de Casimiro de Abreu tenham oportunidades iguais de desenvolvimento e uma vida digna."