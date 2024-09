No sentido Rio de Janeiro, a pista foi interditada das 6h30 às 7h10, causando ainda mais atrasos para quem seguia na direção da capital - Foto: Reprodução

Publicado 02/09/2024 10:32

Casimiro de Abreu - Quem precisou atravessar a BR-101 na altura de Casimiro de Abreu na manhã desta segunda-feira (2) enfrentou grandes dificuldades. Um incêndio em uma área de vegetação provocou uma densa nuvem de fumaça, forçando o bloqueio da rodovia por mais de uma hora.

A Arteris Fluminense, concessionária que administra o trecho, informou que o bloqueio no sentido Espírito Santo começou às 6h, com a liberação completa da pista ocorrendo apenas às 8h20. No sentido Rio de Janeiro, a pista foi interditada das 6h30 às 7h10, causando ainda mais atrasos para quem seguia na direção da capital.

O incêndio, que comprometeu a visibilidade na estrada, pegou muitos motoristas de surpresa, resultando em congestionamentos e uma espera angustiante até que as autoridades conseguissem controlar a situação e liberar o tráfego.