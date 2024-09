Campanha de Ramon Gidalte tem como foco a continuidade do trabalho que vem sendo realizado em áreas estratégicas, como infraestrutura, educação, saúde e cultura - Foto: Divulgação

Publicado 03/09/2024 14:01

Casimiro de Abreu - Em Casimiro de Abreu, o atual prefeito Ramon Gidalte está concorrendo à reeleição. Os eleitores do município irão às urnas no dia 6 de outubro para decidir quem governará a cidade no mandato de 2025 a 2028. Ramon Gidalte, que busca continuar à frente da administração municipal, concedeu uma entrevista ao Jornal O DIA, onde detalhou seus planos para o futuro de Casimiro de Abreu.

Durante a entrevista, Ramon destacou um dos seus projetos mais ambiciosos para o próximo mandato: a implantação do Parque Industrial Tecnológico. Ele também reforçou seu compromisso com o crescimento econômico da cidade, destacando que o Parque Industrial Tecnológico será um polo de atração para novos investimentos, promovendo a geração de empregos e aumentando a arrecadação municipal.

A campanha de Ramon Gidalte tem como foco a continuidade do trabalho que vem sendo realizado em áreas estratégicas, como infraestrutura, educação, saúde e cultura. O candidato ressaltou que, se reeleito, pretende dar sequência a projetos que beneficiem diretamente a população, garantindo um futuro próspero e sustentável para Casimiro de Abreu.

ENTREVISTA

O DIA – Quais serão as suas prioridades para melhorar o atendimento na rede de saúde pública do município? Como pretende reduzir as filas e melhorar o acesso aos especialistas?**

RAMON GIDALTE: "Saúde sempre será uma prioridade do nosso governo. Nos primeiros anos do mandato, arrumamos a casa e implementamos uma política de credenciamento de clínicas para reduzir a fila de exames de imagem. Isso proporcionou mais conforto à população, que agora não precisa sair do município para realizar exames complexos, como colonoscopia e ressonância. Nosso CREM conta com vinte especialidades médicas, incluindo geneticista de doenças raras. Sabemos que precisamos avançar e modernizar alguns setores. Vamos melhorar o atendimento 24 horas em Barra de São João e continuar investindo no nosso hospital. O atendimento por telemedicina é uma das soluções que vamos colocar em prática, com o objetivo de facilitar o acesso da população a especialidades que não necessitam da presença física do médico. Essa tecnologia permitirá que o paciente seja atendido no conforto de sua casa."

Quais são seus planos para melhorar a qualidade do ensino nas escolas municipais e elevar os índices de desempenho dos estudantes?

"A educação em Casimiro é um dos orgulhos de nossa gestão. Estamos em 3º lugar no IDEB nos anos iniciais e em 2º lugar no ranking dos municípios da Baixada Litorânea. Acreditamos que estamos no caminho certo, mas ainda temos muito a avançar. Vamos construir um Complexo Educacional para ampliar a oferta de vagas e implantar o ensino integral, promovendo um desenvolvimento mais completo do aluno, integrando atividades acadêmicas, culturais e esportivas, com o objetivo de fortalecer o vínculo com a escola."

Como sua gestão pretende priorizar a pavimentação e manutenção das vias públicas, especialmente em bairros mais afastados?

"Em três anos, pavimentamos mais de 30 quilômetros, somente em Barra de São João. Conseguimos levar conforto e dignidade para os moradores dos bairros Recanto dos Paratis, Jardim Miramar, Santa Irene, Palmital, Campo Belo, além do São Sebastião, na sede do município. Nossa meta agora é sanear e pavimentar o Bairro São João. Vamos trabalhar de forma incansável para que o município tenha todas as suas ruas pavimentadas, incluindo nessa lista as estradas vicinais."

O que será feito para resolver a questão do saneamento básico, incluindo a ampliação da rede de esgoto e o tratamento de águas residuais?

"A prioridade é garantir a proteção do Rio São João e das nossas praias. Vou pleitear junto à empresa Águas do Rio que seu programa de investimentos estabeleça um cronograma que garanta o início das obras nas áreas que impactam o rio."

Quais estratégias serão implementadas para fomentar o turismo local e atrair mais visitantes à cidade, contribuindo para a economia?

"Casimiro é um município com alto potencial turístico. Sou apaixonado por essa terra, onde nasci e fui criado. Acredito no turismo sustentável e na sua força como indutor da economia. Através de uma parceria com o Sesc, trouxemos eventos para Barra de São João, que colocaram a cidade no roteiro turístico estadual. Os eventos gastronômicos são uma marca do município. O Festival do Aipim, realizado por produtores rurais na sede do município, e o Festival de Crustáceos de Barra de São João apresentam resultados econômicos que crescem a cada ano. Vamos trabalhar em novos roteiros turísticos para explorar plenamente o nosso potencial e fortalecer os emblemas municipais que nos caracterizam como capital da poesia, capital do cavalo e do cicloturismo."

Como sua gestão pretende incentivar o crescimento econômico local e atrair novas empresas para a cidade?

"A geração de emprego é um desafio atual para qualquer gestor. Esta era uma preocupação minha no primeiro mandato como prefeito, em 1997, quando criei o primeiro Parque Industrial de Casimiro de Abreu. Nesta gestão, consegui dar um passo importante com a criação da nossa Zona Especial de Negócios, que tem despertado o interesse de grandes empresas. Em outra frente, pretendo investir em qualificação para garantir que a maioria das vagas seja preenchida por candidatos do município."

O que será feito para valorizar e promover a cultura local, incluindo a preservação de patrimônios históricos e a realização de eventos culturais?

"A cultura em Casimiro é muito potente, e, modéstia à parte, sou responsável por isso. Em 9 de dezembro de 1999, através da Lei 544, criei a Fundação Cultural de Casimiro de Abreu. Como autarquia, a Fundação teve estrutura para crescer. No meu atual governo, investimos pesado na cultura. As escolas de dança e música contam com mais de mil alunos e possuem base em todos os distritos. Promovemos aulas de teatro, saraus literários, lançamentos de livros, exposições em nossos museus, bibliotecas e na Casa de Cultura. Vamos construir um complexo cultural, integrando as escolas de música, teatro e dança. Vamos profissionalizar nossos alunos, formando professores de arte. Também iremos implantar o Bolsa Artista, com o intuito de promover a produção cultural local, incentivando nossos artistas e 'fazedores' de cultura a desenvolverem seus trabalhos com segurança financeira."

Quais serão suas políticas para gerar mais empregos e oportunidades de renda para os moradores, especialmente para os jovens?

"Impulsionar a economia é uma das nossas prioridades. Casimiro de Abreu conta com uma secretaria específica, chamada Trabalho e Renda, onde ofertamos cursos profissionalizantes e fornecemos apoio ao trabalhador, através de um convênio com o Sistema Nacional de Emprego. Desenvolvemos os programas Bolsa Estágio e Bolsa Auxílio, onde mais de mil estudantes trabalham dentro da prefeitura. Com esses projetos remunerados, os jovens adentram o setor público e contribuem com a renda de suas famílias."

Como sua gestão irá ampliar e melhorar os programas sociais existentes para atender melhor às famílias em situação de vulnerabilidade?

"A vulnerabilidade social é um problema nacional, mas em Casimiro conseguimos realizar um feito quase histórico. Criamos o Cartão Indaiaçu, que beneficia, através da transferência de renda, mais de 2.500 famílias, e acabamos com a fila que se formava em frente à Secretaria de Assistência Social. Devolvemos dignidade ao povo e movimentamos a economia. Nos programas sociais, fizemos muito, mas ainda temos muito mais a fazer. Vamos ampliar nosso leque de oficinas profissionalizantes e de fortalecimento de vínculos."

Qual será sua prioridade número um caso seja eleito? Como essa prioridade beneficiará diretamente a população?

"As prioridades são muitas, mas a implementação do Parque Empresarial Tecnológico é a minha grande aposta. Justamente porque o projeto é grande e ambicioso. Somente na primeira fase, a previsão é a geração de mais de três mil postos de trabalho, com mais de 20 empresas. Essa movimentação econômica, além de gerar renda, irá aumentar a arrecadação de impostos e transformar o município em um grande atrativo para investimentos de todas as ordens."

Como você enxerga a importância da relação entre o Executivo e o Legislativo? Como pretende trabalhar em conjunto com a Câmara para garantir a aprovação de projetos importantes?

"O trabalho em conjunto com o poder legislativo é de extrema importância para o município. Tenho o orgulho de ter tido um mandato de trabalho em conjunto com a Câmara, justamente por acreditar sempre na paz entre os poderes. A democracia exercida em seu pleno direito é uma conquista que iremos manter em um próximo governo."

Na sua visão, o que falta para que nossa cidade alcance um patamar de pleno desenvolvimento e prosperidade?

"Acredito que iremos alcançar esse patamar após a implantação do Parque Industrial Tecnológico. Em uma grande área, iremos oferecer múltiplas atividades, como arena esportiva, centro de convenções, parque ecológico, polo universitário, shopping center e uma grande área para a instalação de empresas. Dentro de um mesmo local, teremos muitas opções de negócios, gerando progresso e prosperidade."