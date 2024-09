O ex-prefeito Paulo César Dames Passos e o escritório Macedo, Lobo & Advogados foram condenados por improbidade administrativa, devendo devolver R$ 154 mil aos cofres públicos - Foto: Ilustração

O ex-prefeito Paulo César Dames Passos e o escritório Macedo, Lobo & Advogados foram condenados por improbidade administrativa, devendo devolver R$ 154 mil aos cofres públicos Foto: Ilustração

Publicado 05/09/2024



Casimiro de Abreu - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Macaé, obteve uma decisão judicial que condena o ex-prefeito de Casimiro de Abreu, Paulo César Dames Passos, e o escritório de advocacia Macedo, Lobo & Advogados por improbidade administrativa. A sentença determina que os réus devolvam R$ 154 mil aos cofres públicos de Casimiro de Abreu e paguem uma multa adicional.

O processo judicial revelou que o escritório de advocacia foi contratado pelo Município para defender pessoalmente o ex-prefeito Paulo César em um processo no Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ). O ex-prefeito enfrentava acusações de ilegalidades, e o contrato, celebrado sem a devida licitação, tinha o valor de R$ 154 mil. Este valor foi destinado à defesa do ex-prefeito, em vez de ser utilizado para atender aos interesses públicos.

A equipe de reportagem do jornal O DIA está tentando estabelecer contato com os citados na matéria para obter comentários sobre o caso. Até o momento da publicação, nenhum contato foi realizado. A matéria permanece em atualização e novas informações serão divulgadas conforme disponíveis.