Avenida Marcílio Dias (Praião), em Barra de São João, será o palco do tradicional desfile cívico de 7 de Setembro em Casimiro de Abreu - Foto: Ilustração

Avenida Marcílio Dias (Praião), em Barra de São João, será o palco do tradicional desfile cívico de 7 de Setembro em Casimiro de AbreuFoto: Ilustração

Publicado 06/09/2024 14:32

Casimiro de Abreu - No próximo sábado, 7 de setembro, Casimiro de Abreu será palco de um grande desfile cívico para comemorar os 202 anos da Independência do Brasil. A Secretaria Municipal de Educação está organizando o evento, que terá início às 9h na Avenida Marcílio Dias (Praião), na Barra de São João. O desfile contará com a participação de dez escolas municipais, três estaduais e três particulares, todas unidas pelo tema "Casimiro Celebra a Independência do Brasil".

A tradicional Banda Santa Cecília abrirá o evento, seguida pelas vibrantes apresentações de bandas marciais e manifestações culturais das escolas participantes. O desfile não só resgatará a tradição cultural e o patriotismo, mas também fortalecerá a união entre os moradores de Barra de São João e Vila Verde, além de atrair visitantes de cidades vizinhas.