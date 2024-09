Publicado 11/09/2024 10:11

Casimiro de Abreu - Casimiro de Abreu está prestes a comemorar seus 165 anos com uma programação de tirar o fôlego. A cidade se prepara para uma série de shows que prometem animar a galera, reunindo alguns dos maiores nomes da música nacional. O evento, que será gratuito, acontecerá de 12 a 15 de setembro no Parque de Exposições Henrique Baptista Sarzedas e promete ser inesquecível.



A festa começa na quinta-feira (12/09) com Thiaguinho, o mestre do pagode que vai trazer sua "ousadia e alegria" para o palco, esquentando a noite com seus hits contagiantes. Na sexta-feira (13/09), é a vez de Gustavo Mioto embalar os corações com seu sertanejo romântico, mostrando que "amor não sai com água".

A festa continua no sábado (14/09) com Dennis DJ, que promete transformar o parque no "melhor baile de todos os tempos", colocando todo mundo para dançar ao som dos maiores sucessos do funk e da música eletrônica. Para fechar com chave de ouro, no domingo (15/09), as gêmeas Maiara e Maraísa sobem ao palco, levando o público ao delírio com seu sertanejo empolgante.



A expectativa é de que milhares de pessoas compareçam ao evento, que não apenas celebra o aniversário de Casimiro de Abreu.