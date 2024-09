Motocicleta apreendida em operação policial em Casimiro de Abreu, com placa adulterada e suspeita de clonagem - Foto: Divulgação

Publicado 27/09/2024 13:42

Casimiro de Abreu - Em mais uma ação da Operação Força Total, realizada na Estrada Velha de Rio Dourado, no bairro Palmital, em Casimiro de Abreu, um homem foi preso sob acusação de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, crime previsto no artigo 311 do Código Penal.

A equipe policial avistou o suspeito trafegando em uma motocicleta sem capacete, usando chinelos e com parte da numeração da placa feita de forma artesanal, evidenciando adulteração. Ao notar a atitude suspeita do indivíduo, a guarnição decidiu realizar a abordagem. A moto foi apreendida e, após os procedimentos, tanto o veículo quanto o suspeito foram encaminhados para a 128ª Delegacia de Polícia, onde o homem foi autuado em flagrante e preso pela adulteração.

A Polícia Militar destaca que ações como essa, focadas na fiscalização de veículos e na coibição de crimes como clonagem e adulteração, são fundamentais para garantir a segurança viária e combater a circulação de veículos irregulares. A motocicleta adulterada permanecerá apreendida até que as investigações avancem.