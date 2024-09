Tutores devem comparecer a um dos diversos pontos de vacinação espalhados pelo município, levando seus pets para garantir a imunização - Foto: Ilustração

Publicado 25/09/2024 11:03

Casimiro de Abreu - No próximo sábado (28), o município de Casimiro de Abreu realizará o Dia D de Vacinação Antirrábica, voltado para cães e gatos. A campanha, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, será gratuita e atenderá animais com mais de três meses de idade, independentemente de serem machos ou fêmeas, prenhes ou que tenham parido recentemente. A ação visa imunizar os animais contra a raiva, uma doença grave e transmissível ao ser humano.

Os tutores devem comparecer a um dos diversos pontos de vacinação espalhados pelo município, levando seus pets para garantir a imunização. Caso o animal possua caderneta de vacinação, é importante apresentá-la para manter o controle atualizado. As equipes da Secretaria de Saúde estarão em unidades de saúde, escolas e outros pontos estratégicos para facilitar o acesso da população à vacinação.

A vacinação acontecerá das 08h às 17h em vários bairros de Casimiro de Abreu, incluindo localidades como o Bairro Industrial, Centro, Santa Terezinha e Mataruna. Na região da Barra, os pontos de vacinação serão na Escola Renata Tavares Bastos, no Ciep 406 Ludevis Teixeira Bastos, na Escola Municipal Pastor Abel e na ADCA, em Paratis, além da Administração de Santa Irene e da Loja no Bairro São João, Rua 08. No Condomínio Green Village, o atendimento será das 08h às 12h. Já em Palmital, Professor Souza e Rio Dourado, a vacinação ocorrerá em unidades de saúde, com horários diferenciados, como no caso da Subunidade de Saúde de Boa Esperança, que funcionará das 13h às 17h.