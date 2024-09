Gabriel Duarte Macharet foi capturado em operação policial após descumprir medida protetiva e perseguir sua ex-companheira - Foto: Reprodução

Publicado 23/09/2024 14:02

Casimiro de Abreu - Em uma operação coordenada pela Delegada Titular Carla Ferrão, agentes da 121ª Delegacia de Polícia (121ª DP) prenderam Gabriel Duarte Macharet, acusado de violência doméstica, perseguição e descumprimento de medida protetiva. O agressor foi localizado após um intenso trabalho de inteligência que monitorou sua movimentação, resultando em sua captura em um cerco tático na altura do pedágio de Rio Bonito, na BR-101.

Gabriel Duarte é acusado de agredir e ameaçar sua ex-companheira, além de continuar a persegui-la mesmo após a emissão de medidas protetivas de urgência. O autor, conhecido por seu comportamento violento, já possui um histórico extenso de violência doméstica e criminal. Entre as acusações que pesam contra ele, estão ameaças, lesão corporal, estupro de vulnerável, e divulgação de material íntimo sem consentimento, todos no âmbito da Lei Maria da Penha.

As autoridades da 121ª DP, em colaboração com a Delegacia de Casimiro de Abreu, destacaram que Gabriel já foi alvo de diversos procedimentos judiciais, reforçando sua periculosidade. Com a ação rápida e eficaz, o agressor foi detido e encontra-se acautelado na sede da 121ª DP, aguardando transferência para o sistema prisional.