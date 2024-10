Ramon votou às 16h30 na Escola Municipal Patrick Marchon Portal - Foto: Divulgação

Publicado 06/10/2024 19:58

Casimiro de Abreu – Os eleitores de Casimiro de Abreu conheceram oficialmente quem conduzirá o município pelos próximos quatro anos às 19h. Com 100% das urnas apuradas, o atual prefeito Ramon (PL) foi reeleito com uma expressiva vitória, conquistando 19.086 votos, que correspondem a 72,21% do total de votos válidos. Esse resultado confirmou o favoritismo do candidato, que liderou toda a campanha com uma mensagem de continuidade e crescimento sustentável para o município.

A campanha vitoriosa de Ramon foi respaldada pela coligação "Casimiro no Caminho Certo", formada pelos partidos Republicanos, PP, PL, Mobiliza, União, Solidariedade, Cidadania e PSDB. Seu vice-prefeito será Marquinho da Vaca Mecânica, conhecido por sua forte presença na política local e atuação junto à comunidade.

O ex-prefeito Antonio Marcos (PODE) ficou em segundo lugar, com 6.247 votos, representando 23,64% dos votos válidos, em uma tentativa de retomar o comando da prefeitura. Em terceiro, Romi da Serra (PT) conquistou 570 votos (2,16%), enquanto Vlad Bombeiro (Democracia Cristã) somou 528 votos (2,00%).

A reeleição de Ramon reflete o claro apoio da maioria da população ao plano de governo que visa manter Casimiro de Abreu no caminho do desenvolvimento contínuo. O prefeito tem enfatizado que, ao longo dos próximos quatro anos, seu governo buscará a execução de políticas públicas de longo prazo, com foco na saúde, educação, infraestrutura urbana e assistência social, áreas que são vistas como prioritárias por sua gestão.

Entre as principais metas para o próximo mandato, destacam-se o fortalecimento do sistema de saúde, com a ampliação de unidades de atendimento e melhorias no acesso aos serviços médicos; o investimento em educação básica e técnica, para preparar a nova geração para o mercado de trabalho; e o aprimoramento da infraestrutura urbana, com foco na pavimentação de vias, saneamento básico e expansão dos transportes públicos.

O novo mandato de Ramon também traz consigo o compromisso de governar com transparência e aumentar a participação ativa da população nas decisões políticas. O prefeito já sinalizou que a gestão será baseada em um diálogo contínuo com os moradores e entidades locais, assegurando que as demandas da sociedade sejam atendidas de forma eficaz e que o progresso seja amplamente distribuído.

Além disso, a coligação "Casimiro no Caminho Certo" pretende manter uma postura fiscalmente responsável, priorizando o equilíbrio nas contas públicas e a busca por parcerias estaduais e federais para viabilizar grandes projetos de infraestrutura e desenvolvimento econômico para a cidade.

Durante o processo eleitoral, o clima nas ruas de Casimiro de Abreu foi de intensa participação, com os eleitores demonstrando seu entusiasmo ao exercer o direito ao voto. A forte presença popular nas urnas reafirma o espírito democrático da cidade, onde o ato de apertar os números na urna eletrônica vai além de um simples gesto, mas simboliza a responsabilidade cívica de cada cidadão em moldar o futuro da sua comunidade.

Com uma vitória tão expressiva, Ramon reforça sua liderança e legitimidade para continuar promovendo políticas que beneficiem diretamente a população de Casimiro de Abreu. O desafio agora será implementar as propostas que conquistaram o eleitorado e garantir que o município continue a avançar de maneira sustentável e inclusiva.

A partir de 1º de janeiro de 2025, Ramon e Marquinho da Vaca Mecânica assumem oficialmente os cargos de prefeito e vice-prefeito, respectivamente, com o compromisso de honrar a confiança depositada pela população e levar Casimiro de Abreu a um novo patamar de desenvolvimento e bem-estar.