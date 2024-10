Obras de pavimentação em Praia Santa Irene avançam, beneficiando moradores com melhorias na infraestrutura - Foto: Divulgação

Publicado 09/10/2024 15:20 | Atualizado 09/10/2024 15:21

Casimiro de Abreu - As obras de drenagem pluvial e pavimentação no bairro Praia Santa Irene, em Barra de São João, estão em ritmo acelerado e já trazem mudanças visíveis para a comunidade. Com investimento superior a R$ 11,2 milhões, o projeto da Prefeitura de Casimiro de Abreu, por meio da Secretaria de Obras, Habitação e Serviços Públicos, abrange nove ruas e 17 vielas, totalizando quatro quilômetros de infraestrutura renovada.

De acordo com o secretário de Obras, Vitor Stutz, o cronograma está sendo seguido à risca, e a resposta positiva dos moradores reflete a importância desse projeto para a região. “A obra está sendo muito bem executada, e o reconhecimento dos moradores tem sido extremamente satisfatório. Todas as 17 vielas já foram pavimentadas. São obras que trazem melhorias significativas e qualidade de vida para a nossa população”, destacou Stutz.

A intervenção é vista como um marco na melhoria da mobilidade urbana e no conforto dos moradores, que há anos sofriam com problemas relacionados à falta de infraestrutura adequada. A conclusão das obras promete transformar a realidade do bairro, facilitando o acesso e proporcionando mais segurança durante períodos de chuvas intensas.