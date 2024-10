Nova rede de abastecimento transforma rotina de moradores em Barra de São João, trazendo água tratada e regularidade no serviço - Foto: Divulgação

Nova rede de abastecimento transforma rotina de moradores em Barra de São João, trazendo água tratada e regularidade no serviçoFoto: Divulgação

Publicado 09/10/2024 15:28

Casimiro de Abreu - A recente extensão da rede de abastecimento de água em Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu, trouxe uma mudança significativa para a rotina dos moradores e comerciantes locais. Segundo a concessionária Águas do Rio, a obra percorreu mais de mil metros e já beneficia cerca de 100 imóveis residenciais e comerciais nas regiões de Santa Irene e Jardim Miramar, melhorando a qualidade de vida da população.

Israel Marques, de 63 anos, morador do Jardim Miramar há mais de cinco décadas, comemorou a chegada da nova rede de água. “Quando vim morar aqui, eram poucas casas e não havia abastecimento. Furei vários poços para encontrar água. Agora, com essa nova rede, já solicitei a ligação. Isso representa progresso para nossa comunidade”, afirmou Israel, que trabalha com fretes.

A concessionária também está promovendo visitas aos moradores, oferecendo condições especiais de pagamento para as novas ligações, que podem ser parceladas. Além disso, famílias de baixa renda podem se inscrever na Tarifa Social, que concede descontos na conta de água. Márcia Silva, moradora do bairro Santa Irene, destacou a satisfação de estar regularizada. "É muito bom ter água tratada e saber que podemos contar com a empresa para resolver qualquer problema", disse.

Além da expansão da rede, a Águas do Rio está realizando melhorias no sistema de distribuição, com a troca de tubulações antigas e a instalação de novos equipamentos para monitoramento da rede, prevenindo problemas de abastecimento. Segundo Bernardo Pereira, supervisor de Eletromecânica da companhia, foram instalados dois novos pontos de controladores de pressão, movidos por energia solar, que ajudam a garantir a constância do fornecimento.

“Ao utilizar energia solar para operar os controladores de pressão, estamos não só garantindo o abastecimento em áreas isoladas como também contribuindo para o meio ambiente com uma solução sustentável. Vamos ampliar essa tecnologia para outros municípios”, explicou Bernardo.