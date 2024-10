Jovens de Casimiro de Abreu terão a oportunidade de impressionar olheiros em peneira realizada pela Secretaria de Esporte e Blockchain Sports - Foto: Divulgação

Jovens de Casimiro de Abreu terão a oportunidade de impressionar olheiros em peneira realizada pela Secretaria de Esporte e Blockchain SportsFoto: Divulgação

Publicado 13/10/2024 10:50

Casimiro de Abreu - A Secretaria de Esporte e Lazer de Casimiro de Abreu, em colaboração com a Blockchain Sports, realizará uma peneira de futebol voltada para jovens entre 13 e 17 anos na próxima terça-feira (15), às 10h, no Estádio Canutão, em Barra de São João. O evento é uma chance imperdível para os aspirantes a jogadores de futebol que desejam seguir carreira profissional no esporte.

Durante a peneira, olheiros da Blockchain Sports estarão presentes para identificar os talentos mais promissores. Os selecionados terão a oportunidade de se aperfeiçoar no Centro de Treinamento João Havelange, em Pinheiral, que é parte da Academia Blockchain Sports Rio. Além de aprimoramento técnico, os atletas selecionados contarão com estrutura educacional avançada, suporte de uma equipe técnica especializada e até mesmo remuneração a partir do primeiro mês de treinamento.

A Blockchain Sports, com o apoio de grandes nomes do futebol brasileiro como Zico e Romário, tem como objetivo não apenas formar atletas de ponta, mas também contribuir para o desenvolvimento pessoal e profissional dos jovens, garantindo uma base sólida tanto no esporte quanto na vida.

As inscrições para a peneira são gratuitas e poderão ser feitas diretamente no local, no dia do evento. Essa é uma grande chance para os jovens de Casimiro de Abreu mostrarem seu talento e avançarem rumo a uma carreira no futebol.