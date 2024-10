Servidores municipais recebem capacitação sobre o sistema ComprasGov, facilitando as compras governamentais em conformidade com a nova lei de licitações - Foto: Divulgação

Servidores municipais recebem capacitação sobre o sistema ComprasGov, facilitando as compras governamentais em conformidade com a nova lei de licitaçõesFoto: Divulgação

Publicado 17/10/2024 16:02

Casimiro de Abreu - O Sebrae-RJ realizou no dia 14 de outubro um importante treinamento destinado aos servidores municipais e das autarquias de Casimiro de Abreu, com foco no uso do sistema ComprasGov, plataforma do governo federal. O objetivo do treinamento foi capacitar os profissionais responsáveis pelas compras públicas, especialmente em razão das mudanças estabelecidas pela nova Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/2021).

Segundo a secretária de Governo, Bárbara Bastos, o sistema ComprasGov trouxe mais agilidade e tecnologia para os processos licitatórios, sendo essencial que todos os servidores estejam devidamente capacitados para utilizá-lo de forma eficaz. "Devido à complexidade do sistema e da nova legislação, a Secretaria de Governo era a única responsável pela alimentação do ComprasGov. Com o treinamento, todos os responsáveis pelas compras públicas poderão operar a ferramenta, que é totalmente integrada à nova lei", explicou Bárbara.

Um dos pontos de destaque abordados pelo Sebrae-RJ foi o incentivo à participação de micro e pequenas empresas nos processos de licitação, conforme previsto na Lei Complementar Federal nº 123/2006. A iniciativa visa ampliar as oportunidades para esses negócios dentro das compras governamentais.

Na próxima semana, o treinamento será ampliado para os demais servidores da Secretaria de Governo, com foco em explorar outras funcionalidades do sistema, garantindo que o município esteja totalmente preparado para operar conforme as exigências da nova legislação.