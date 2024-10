Estudantes mostram seu potencial científico na FETECC, com projetos inovadores que prometem transformar a realidade local - Foto: Ilustração

Publicado 19/10/2024 19:00

Casimiro de Abreu - Nos dias 23 e 30 de outubro, os CIEPs 459 e 406, em Casimiro de Abreu, se transformarão em um espaço vibrante de aprendizado e criatividade com a realização da 1ª Feira de Tecnologia e Ciência Casimirense (FETECC). O evento visa destacar o potencial científico dos alunos, proporcionando uma plataforma para que eles apresentem projetos inovadores que foram desenvolvidos ao longo do ano. As iniciativas, voltadas para a melhoria da comunidade local, refletem o impacto positivo da ciência na vida cotidiana.

Os visitantes terão a oportunidade de explorar uma variedade de trabalhos que demonstram a criatividade e o conhecimento adquirido pelos estudantes, além de inspirar a comunidade a se envolver ainda mais com a educação. Em um ambiente de aprendizado mútuo, a FETECC contará com avaliações de projetos, onde as equipes competirão por prêmios que incentivam o empenho e a dedicação dos participantes. Os vencedores serão premiados com R$ 1.000,00 para a equipe que alcançar o primeiro lugar, enquanto o segundo lugar receberá fones de ouvido e smartwatches, e o terceiro lugar ganhará um rodízio em um restaurante local.

A entrada é gratuita e aberta ao público, convidando famílias e amigos a prestigiar o talento dos jovens e celebrar a educação em Casimiro de Abreu. A feira se apresenta como uma oportunidade valiosa para a interação entre alunos e comunidade, promovendo o desenvolvimento científico e a troca de ideias. Não perca a chance de apoiar as mentes brilhantes que estão moldando o futuro da cidade!