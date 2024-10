Com foco em inclusão e apoio especializado, o programa conta com uma equipe multidisciplinar formada por psicólogos, entre outros - Foto: Divulgação

Casimiro de Abreu - Casimiro de Abreu dará um importante passo na sexta-feira (25), na inclusão de alunos com deficiência da rede municipal de ensino. Será inaugurado o Incluir Casimiro - Núcleo Multidisciplinar, um espaço dedicado a oferecer atendimento especializado para alunos que apresentam algum tipo de deficiência ou transtorno de aprendizagem. O núcleo, situado na Rua Padre Anchieta, 91, terá capacidade para atender 250 alunos no Distrito Sede.

Com foco em inclusão e apoio especializado, o programa conta com uma equipe multidisciplinar formada por psicólogos, psicopedagogos, neuropsicólogos, psicomotricistas e fonoaudiólogos, entre outros profissionais , que atuarão tanto com os alunos quanto com seus pais. O objetivo é atender crianças com dislexia, Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), entre outras condições que demandam atenção especializada.

Em 2025, a Prefeitura de Casimiro de Abreu planeja abrir outro espaço semelhante no distrito de Barra de São João, ampliando a capacidade de atendimento e oferecendo o suporte a mais alunos da rede municipal. O Incluir Casimiro será um marco na educação do município, proporcionando atendimento contínuo durante o horário escolar, das 7h30 às 17h.

Além do trabalho focado no desenvolvimento escolar dos alunos, o programa prevê o envolvimento das famílias. A Secretária de Educação, Gracenir Oliveira, destacou a importância desse suporte. "Os ganhos para o nosso município são enormes, porque poderemos avançar na aprendizagem dessas crianças, além de levar apoio psicológico às famílias. Muitos pais nos agradecem por essa preocupação com a inclusão" , disse Gracenir.

Ela também explicou que a Secretaria Municipal de Educação (Semed) está realizando uma triagem em toda a rede para identificar os alunos que necessitam de atendimento. Essa avaliação determinará se os alunos participarão de sessões individuais ou em grupo, enquanto os pais serão trabalhados em encontros coletivos para oferecer orientação e suporte.

O Incluir Casimiro se destaca como uma iniciativa pioneira para promover a inclusão e a igualdade de oportunidades dentro do ambiente escolar. Com o suporte especializado , a meta é melhorar o desempenho acadêmico das crianças, ajudando-as a superar suas dificuldades e integrar-se plenamente no ambiente educacional.