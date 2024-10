Jovens talentos selecionados em peneira de Barra de São João terão chance de integrar a Academia Blockchain Sports, com estrutura profissional - Foto: Divulgação

Casimiro de Abreu - O Estádio Canutão, em Barra de São João, foi palco de uma peneira que reuniu mais de 200 jovens promissores, entre 13 e 17 anos, em busca de uma oportunidade no futebol profissional. Organizada pela Blockchain Sports, em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer de Casimiro de Abreu, a seletiva teve um desfecho emocionante para Wallace Araújo Coelho e Wender Pinto da Silva, ambos com 15 anos, que foram escolhidos para ingressar no Centro de Treinamentos João Havelange, em Pinheiral, vinculado à renomada Academia Blockchain Sports Rio.



A academia, conhecida por sua excelência na formação de atletas e pelo suporte a jovens talentos, oferece muito mais do que treinamento técnico. Os selecionados terão acesso a uma infraestrutura de ponta, com acompanhamento especializado, suporte educacional e até remuneração, criando um ambiente propício para o desenvolvimento não só esportivo, mas também pessoal e profissional. A iniciativa, que tem o apoio de ícones do futebol como Zico e Romário, é um projeto que visa transformar jovens promessas em verdadeiros craques, ao mesmo tempo em que oferece oportunidades de ascensão social e inclusão.