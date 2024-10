Elefante-marinho-do-sul observado no estuário do rio São João, onde as autoridades implementam monitoramento e orientações para a população - Foto: Reprodução

Publicado 22/10/2024

Casimiro de Abreu - Desde sábado (19), um elefante-marinho-do-sul (Mirounga leonina) foi avistado no estuário do rio São João, em Casimiro de Abreu. O animal, notado por pescadores locais, mobilizou as autoridades, que rapidamente iniciaram o monitoramento do mamífero. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em parceria com a Guarda Ambiental, Defesa Civil, ICMBio e Instituto BW, está à frente da situação, garantindo a segurança do animal e a preservação do ambiente.

De acordo com Samuel Barreto, secretário de Meio Ambiente e biólogo, trata-se de um macho jovem e saudável, em fase de migração, que encontrou no estuário um local seguro para descansar antes de prosseguir sua jornada ao sul do continente. Barreto ressaltou a importância de uma abordagem cautelosa, afirmando que a interferência humana deve ser mínima. “O manejo forçado só será adotado em situações realmente necessárias. O ideal é deixar que o animal siga seu caminho no seu tempo”, declarou.

As autoridades recomendam que a população mantenha uma distância de pelo menos 30 metros do elefante-marinho, a fim de garantir a segurança de ambos, animal e humanos. Interações diretas podem ser prejudiciais e colocá-los em risco. “O elefante-marinho tem mecanismos naturais para se orientar e retomar sua jornada. Forçar seu retorno ao oceano pode causar exaustão e aumentar a exposição a predadores antes que esteja pronto para voltar ao seu habitat natural”, explicou Barreto.

Vale destacar que o contato direto com o elefante-marinho é considerado crime ambiental, passível de multa. A população é orientada a não manipular o animal e a informar qualquer avistamento à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, pelo telefone (22) 2778-9800, ramal 2409.