Motorista, detido em flagrante, confessou que transportava a substância com frequência e que a entrega estava prevista para ser feita em Macaé - Foto: Divulgação

Motorista, detido em flagrante, confessou que transportava a substância com frequência e que a entrega estava prevista para ser feita em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 22/10/2024 14:01

Casimiro de Abreu - Na manhã desta terça-feira (22), uma operação conjunta entre policiais militares do 32º BPM e agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de 5 kg de pasta base de cocaína em Casimiro de Abreu. A ação teve início quando os militares interceptaram um veículo na ponte do distrito de Barra de São João, na RJ-106, e solicitaram apoio da PRF para proceder com uma busca mais aprofundada.

Durante a operação, que ocorreu em Rio Dourado, os policiais realizaram uma varredura minuciosa no carro, encontrando a droga oculta em um compartimento secreto. O motorista, detido em flagrante, confessou que transportava a substância com frequência e que a entrega estava prevista para ser feita em Macaé.

A ocorrência foi registrada na 121ª Delegacia de Polícia (DP), onde as providências legais foram tomadas.

Motorista, detido em flagrante, confessou que transportava a substância com frequência e que a entrega estava prevista para ser feita em Macaé Foto: Divulgação