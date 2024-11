Trio foi conduzindo-as à 121ª Delegacia de Polícia em Casimiro - Foto: Reprodução

Trio foi conduzindo-as à 121ª Delegacia de Polícia em CasimiroFoto: Reprodução

Publicado 31/10/2024 20:29

Casimiro de Abreu - No fim da tarde desta quinta-feira (31), três mulheres foram presas na BR-101, em Casimiro de Abreu, após serem flagradas em uma sequência de furtos em lojas no Centro de Rio das Ostras. A ação rápida das suspeitas gerou alerta entre comerciantes e moradores, que presenciam um aumento preocupante de delitos no município.

Avisados da ocorrência, policiais militares da 4ª Companhia de Casimiro de Abreu realizaram um cerco estratégico na rodovia e conseguiram interceptar o trio, conduzindo-as à 121ª Delegacia de Polícia. A operação evidenciou a atenção das autoridades diante da crescente violência, que tem impactado diretamente o comércio local.



Esse aumento na criminalidade preocupa tanto os comerciantes quanto os consumidores, que relatam se sentir cada vez mais vulneráveis. A polícia reforçou que seguirá atenta às movimentações nas áreas comerciais para prevenir novas ações criminosas.