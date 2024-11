UTI moderna e equipada é inaugurada no Hospital Municipal Ângela Maria Simões Menezes - Foto: Divulgação

UTI moderna e equipada é inaugurada no Hospital Municipal Ângela Maria Simões MenezesFoto: Divulgação

Publicado 01/11/2024 13:00

Casimiro de Abreu - Nesta sexta-feira (1º), o Hospital Municipal Ângela Maria Simões Menezes deu um importante passo em prol da saúde dos casimirenses ao inaugurar a Unidade de Terapia Intensiva Irmã Ana Hugolina Bezerra. Com seis leitos, incluindo um exclusivo de isolamento, a nova UTI coloca Casimiro de Abreu entre os poucos municípios da Região dos Lagos a oferecer esse tipo de recurso em sua rede pública de saúde.

O espaço conta com uma infraestrutura completa e moderna, incluindo camas hospitalares elétricas, bombas de infusão, ventiladores mecânicos e monitores multiparâmetros. Todos os profissionais responsáveis pelo atendimento são devidamente titulados pela Sociedade de Terapia Intensiva, e os plantonistas têm formação específica na área, atendendo às exigências do Estado para o cuidado intensivo.

A inauguração da UTI permitirá que o hospital realize cirurgias de maior complexidade, anteriormente dependentes de liberações para realização em outros municípios. Agora, os pacientes podem contar com tratamento intensivo de qualidade sem precisar deixar a cidade. "Esse é um sonho realizado. É uma grande satisfação entregar algo tão significativo para a saúde dos casimirenses," afirmou o prefeito Ramon Gidalte.

O evento de inauguração contou com a presença do vice-prefeito Lelei da Marmoraria, do secretário de Saúde Daniel Saint Clair de Morais, da diretora administrativa do hospital Adriana Sinhorelli, além de demais profissionais de saúde que celebraram a conquista.

