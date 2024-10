Ramon abordou questões essenciais como saúde, educação, administração pública e os desafios de melhorar a qualidade de vida da população. - Foto: Reprodução

Publicado 30/10/2024 12:57

Casimiro de Abreu - O prefeito reeleito de Casimiro de Abreu, Ramon Gidalte, compartilhou em uma entrevista exclusiva ao projeto Cidades, do jornal O DIA, suas prioridades e estratégias para o próximo mandato, que abrangerá o período de 2025 a 2028. Durante a conversa, Gidalte abordou questões essenciais como saúde, educação, administração pública e os desafios de melhorar a qualidade de vida da população.

Gidalte enfatizou que sua gestão será guiada por um planejamento estratégico para assegurar o cumprimento das promessas de campanha. “É vital estabelecer metas claras e prazos desde o início do mandato. Além disso, monitorar cada projeto, identificar desafios e ajustar as ações ao longo do caminho”, destacou. Ele reforçou também a importância de manter um diálogo aberto com a população.

Sobre a saúde, o prefeito afirmou que continuará investindo na ampliação dos serviços públicos, com o objetivo de garantir atendimento de qualidade para toda a população. Ele mencionou a importância de fortalecer a rede de atenção básica e melhorar o acesso aos serviços especializados, principalmente nos distritos de Barra de São João, Professor Souza e Rio Dourado.

Na área da educação, Gidalte pontuou que a valorização dos profissionais e a modernização das escolas são ações centrais em seu programa de governo. "Queremos um ensino de qualidade que prepare nossos jovens para o futuro, por isso vamos continuar investindo na capacitação dos professores e na infraestrutura escolar", afirmou.

Ao ser questionado sobre o desenvolvimento econômico, o prefeito ressaltou que Casimiro de Abreu, localizada na Região Turística Costa do Sol, tem grande potencial para o turismo e pretende explorar essa vocação para gerar mais empregos e impulsionar a economia local.

Com uma população de 46.110 habitantes, segundo o Censo 2022 do IBGE, Gidalte reforçou que seu compromisso é garantir uma gestão pública eficiente e voltada para o bem-estar da população.

ENTREVISTA

O DIA – QUAIS INICIATIVAS PRETENDE IMPLEMENTAR PARA GARANTIR UM SISTEMA DE SANEAMENTO EFICIENTE E QUE ATENDA A TODA A POPULAÇÃO DE CASIMIRO DE ABREU?

Um dos principais focos será a modernização e ampliação da rede de esgoto, com o objetivo de tratar adequadamente os resíduos, evitando a poluição de rios e garantindo mais saúde para a população. Vou pleitear junto à empresa Águas do Rio que o seu programa de investimentos estabeleça um cronograma que garanta o início das obras da Estação de Tratamento de Esgoto, no distrito de Barra de São João. Outro ponto importante será o investimento em educação ambiental, promovendo campanhas de conscientização sobre o uso responsável da água e o descarte adequado de resíduos, para envolver a população na preservação dos recursos hídricos e na manutenção do sistema de saneamento.

A SAÚDE É UMA PREOCUPAÇÃO CONSTANTE. QUAIS AÇÕES O SENHOR PLANEJA ADOTAR PARA MELHORAR O ACESSO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO?

O credenciamento da clínica de imagem, já oferecendo serviços essenciais como Raio X digital, tomografias, ultrassonografias, densitometria óssea e mamografias, é um grande avanço no atendimento médico, proporcionando diagnósticos mais rápidos e precisos dentro do próprio município. A futura inclusão de exames oftalmológicos e cirurgias de catarata também trará mais conveniência e cuidado especializado, atendendo a uma demanda crescente. A construção da ala de UTI no Hospital Municipal, com cinco leitos normais e um de isolamento, representa um marco importante para o atendimento de casos mais graves e emergenciais, garantindo um suporte vital para a população. Além disso, a previsão de novas Unidades de Saúde da Família nos distritos de Professor Souza e no bairro São João em Barra de São João reforça o alcance da atenção básica, facilitando o acesso à saúde preventiva e atendimento contínuo nas áreas mais distantes.

COMO O SENHOR PRETENDE APRIMORAR SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS, COMO COLETA DE LIXO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PARA GARANTIR UM ATENDIMENTO MAIS EFICAZ À POPULAÇÃO?

Pretendo adotar medidas que garantam maior eficiência e continuidade no atendimento à população. Em relação à coleta de lixo, buscarei modernizar o sistema de coleta, otimizando as rotas e aumentando a frequência em áreas mais populosas, além de investir em campanhas de conscientização para o descarte correto de resíduos e em programas de reciclagem, visando a sustentabilidade. Quanto à manutenção de estradas, pretendo ampliar as equipes responsáveis por essa tarefa e garantir que a manutenção seja realizada de forma preventiva e contínua, evitando que os problemas se agravem. A pavimentação e a recuperação de vias rurais e urbanas também serão prioridades, utilizando materiais de qualidade e buscando soluções sustentáveis para reduzir os custos de manutenção a longo prazo.

QUAIS MUDANÇAS O SENHOR ACREDITA SEREM NECESSÁRIAS NA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA PARA TORNÁ-LA MAIS EFICIENTE E TRANSPARENTE?

Nós aderimos ao projeto do Estado do RJ, que é o Programa RJDigital, que busca tornar o Rio de Janeiro um estado 100% digitalizado. Implementar mais plataformas digitais para facilitar o acesso a informações, como serviços disponíveis, orçamento e prestação de contas. Revisar de maneira contínua e simplificar procedimentos administrativos, tornando-os mais ágeis e acessíveis. Criar canais de Comunicação participativa: Criar canais claros para que cidadãos possam opinar sobre o governo. E ainda, pretendo levar Casimiro ao nível de uma cidade inteligente é um conceito urbano que utiliza tecnologia e dados para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, otimizar serviços e promover a sustentabilidade.

COMO O SENHOR PLANEJA DIVERSIFICAR A ECONOMIA DE CASIMIRO DE ABREU E ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SETORES?

A implementação do Parque Empresarial Tecnológico é a minha grande aposta. Justamente porque o projeto é grande e ambicioso. Somente na primeira fase, a previsão é a geração de mais de três mil postos de trabalho, com mais de 20 empresas. Essa movimentação econômica, além de gerar renda, irá aumentar a arrecadação de impostos e transformar o município em um grande atrativo para investimentos de todas as ordens. Numa outra frente, pretendo investir em qualificação para garantir que a maioria das vagas sejam preenchidas por candidatos do município.

QUAIS SÃO SUAS METAS PARA O SETOR EDUCACIONAL EM 2025, ESPECIALMENTE EM RELAÇÃO À INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS E À VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES?

A construção de um complexo educacional com escola fundamental, creche e ginásio esportivo irá beneficiar muito a comunidade, oferecendo infraestrutura adequada e integrada para a formação dos alunos. O aumento no número de vagas nas creches atende a uma necessidade crítica de muitas famílias, contribuindo para o bem-estar das crianças e facilitando a vida dos pais. O projeto de escola integral será um grande avanço, oferecendo mais tempo de aprendizado e atividades complementares para os alunos, o que contribui para uma formação mais completa. O Novo Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos (NPCCV) do Magistério já implementado também demonstra um forte compromisso com a valorização dos profissionais da educação. Cumprir a data base estabelecida no NPCCV vai reforçar essa valorização, garantindo melhores condições de trabalho para os professores e demais servidores.

A AGRICULTURA É UM SETOR IMPORTANTE PARA A ECONOMIA LOCAL. QUAIS AÇÕES O SENHOR PRETENDE IMPLEMENTAR PARA APOIAR OS AGRICULTORES E FOMENTAR A PRODUÇÃO RURAL?

A busca por recursos para a restauração das estradas vicinais demonstra um compromisso direto com o escoamento eficiente da produção de milho e feijão, essenciais para a economia local. A ideia do Poupa Tempo Rural é inovadora e facilitará significativamente a vida dos produtores, centralizando diversos serviços em um só local, o que pode impactar diretamente na agilidade e eficiência da resolução de problemas do setor. Além disso, fomentar o título de Casimiro como Capital Estadual do Cavalo, aliado a ações para incrementar a piscicultura e a criação de novos festivais, como o do Feijão, são passos importantes para ampliar o turismo e a visibilidade do município.

QUAIS SÃO SEUS PLANOS PARA FORTALECER A GUARDA MUNICIPAL E GARANTIR A SEGURANÇA DA POPULAÇÃO, ALÉM DE MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DESSES PROFISSIONAIS?

A Guarda Municipal foi uma das áreas que mais recebeu investimentos, refletindo o compromisso com a segurança da população e a valorização dos profissionais. Entre as principais ações realizadas estão a implantação de uma nova Central de Monitoramento, com mais de 100 câmeras estrategicamente espalhadas por toda a cidade, garantindo uma vigilância mais eficaz e ampliada nas áreas urbanas e rurais. Aquisição de novos equipamentos e viaturas, aprovação de um novo Plano de Cargos e Salários para os Guardas Civis Municipais, promovendo a valorização da carreira, com melhores condições de trabalho e remuneração adequada para os profissionais da segurança. Essas iniciativas têm fortalecido a Guarda Municipal, tornando-a mais preparada para garantir a segurança da população, além de melhorar as condições de trabalho dos guardas, proporcionando maior dignidade e reconhecimento à categoria.

QUAIS ESTRATÉGIAS O SENHOR PRETENDE ADOTAR PARA IMPULSIONAR O TURISMO EM CASIMIRO DE ABREU E PROMOVER AS BELEZAS NATURAIS E CULTURAIS DA CIDADE?

Pretendo adotar uma série de estratégias focadas na valorização de nossas belezas naturais e culturais. Um dos pilares é a revitalização e promoção dos nossos patrimônios históricos, como a Igreja de São João Batista e a antiga estação ferroviária de Rio Dourado, transformando esses espaços em pontos turísticos atrativos. Além disso, investiremos na infraestrutura turística, com melhorias nos acessos às áreas de ecoturismo, como as trilhas e cachoeiras, promovendo também eventos culturais e esportivos que movimentem o município. A criação de um calendário anual de festivais, como o Festival de Crustáceos e Frutos do Mar, será intensificada para atrair turistas em diferentes épocas do ano. Outro ponto fundamental será o fortalecimento da sinalização turística e da divulgação nas redes sociais, fomentando o turismo local e regional. O desenvolvimento de parcerias com o setor privado para ampliar a oferta de hospedagem e lazer também será uma prioridade, sempre buscando aumentar a geração de empregos e renda para os moradores da cidade.

O QUE SERÁ FEITO PARA VALORIZAR E PROMOVER A CULTURA LOCAL, INCLUINDO A PRESERVAÇÃO DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS E A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS?

No meu atual governo, investimos pesado na cultura. As escolas de dança e música contam com mais de mil alunos e possuem base em todos os distritos. Promovemos aulas de teatro, saraus literários, lançamentos de livros, exposições em nossos museus, bibliotecas e na Casa de Cultura. Vamos construir um complexo cultural, integrando as escolas de música, teatro e dança. Vamos profissionalizar nossos alunos, formando professores de arte. Também iremos implantar o Bolsa Artista, com o intuito de promover a produção cultural local, incentivando nossos artistas e “fazedores” de cultura a desenvolverem seus trabalhos com segurança financeira. A Estação Ferroviária de Rio Dourado será inaugurada ainda neste ano e será um novo polo cultural da cidade.

QUAIS SERÃO SUAS POLÍTICAS PARA GERAR MAIS EMPREGOS E OPORTUNIDADES DE RENDA PARA OS MORADORES, ESPECIALMENTE PARA OS JOVENS?

Impulsionar a economia é uma das nossas prioridades. Casimiro de Abreu conta com uma secretaria específica, chamada Trabalho e Renda, onde ofertamos cursos profissionalizantes e fornecemos apoio ao trabalhador, através de um convênio com o Sistema Nacional de Emprego. Desenvolvemos os programas Bolsa Estágio e Bolsa Auxílio, onde mais de mil estudantes trabalham dentro da prefeitura. Com esses projetos remunerados, os jovens adentram o setor público e contribuem com a renda de suas famílias.

QUAIS PRINCÍPIOS E PRÁTICAS O SENHOR PRETENDE IMPLEMENTAR PARA GARANTIR UMA GESTÃO PÚBLICA EFICAZ, QUE RESPONDA ÀS DEMANDAS DA POPULAÇÃO?

Já modernizamos os processos internos, investindo em tecnologia e digitalização para agilizar o atendimento ao cidadão e reduzir a burocracia. A criação do sistema de gestão online permitiu que os moradores tenham acesso fácil a serviços públicos, como solicitações, acompanhamento de processos e emissão de documentos, sem precisar se deslocar até a prefeitura. Além disso, vou priorizar a implementação de um plano de capacitação contínua para os servidores públicos, visando melhorar a qualidade do atendimento e aumentar a eficiência na execução das tarefas. Servidores mais bem treinados são essenciais para uma administração que funcione de maneira eficaz e atenda rapidamente às demandas da população.

QUAIS OBRAS O SENHOR CONSIDERA PRIORITÁRIAS PARA 2025, E COMO ESSAS AÇÕES VÃO CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA DA CIDADE?

Esses projetos de infraestrutura e urbanização planejados para o Parque Vale do Indaiaçu e o Vilage do Poeta são transformadores para a qualidade de vida dos moradores, com destaque para as novas ciclovias, calçadas, decks, ponte de concreto, campo sintético e praças, que vão trazer lazer, mobilidade e integração para a comunidade. Os projetos de pavimentação no Bairro Vale da Esperança, ruas do distrito de Rio Dourado, além da pavimentação e drenagem pluvial no Bairro São João, em Barra de São João, são fundamentais para melhorar a mobilidade urbana. A construção da Casa Abrigo em Casimiro de Abreu mostra um olhar sensível para a proteção social, oferecendo um espaço seguro para pessoas em situação de vulnerabilidade. A revitalização da Prainha, junto com a construção de praças, postos de saúde e uma nova policlínica em Barra de São João, reforça o compromisso com o bem-estar, saúde e lazer da população. Esses investimentos em infraestrutura e serviços essenciais refletem uma administração voltada para o desenvolvimento equilibrado, buscando atender às necessidades de diferentes comunidades no município e proporcionar um crescimento ordenado e sustentável.

O QUE O SENHOR PRETENDE FAZER PARA FORTALECER PROGRAMAS SOCIAIS QUE ATENDAM AS POPULAÇÕES MAIS VULNERÁVEIS DE CASIMIRO DE ABREU, GARANTINDO INCLUSÃO E DIGNIDADE?

O programa de transferência de renda que implementamos com o Cartão Indaiaçu é um excelente exemplo de como uma política pública pode impactar positivamente a vida das famílias em situação de vulnerabilidade. Ao substituir as cestas básicas por um valor mensal de R$ 300, proporcionamos às famílias não só mais autonomia e liberdade de escolha, mas também dignidade ao permitir que elas decidam quais itens são mais necessários para suas realidades. Além disso, o programa tem um duplo impacto positivo: fortalece a economia local, com um investimento de mais de R$ 650 mil por mês, e garante que mesmo os beneficiários de outros programas continuem recebendo esse auxílio, o que é raro em outras cidades. Essas iniciativas demonstram um forte compromisso com a cidadania e com a promoção de um desenvolvimento social mais inclusivo.

COMO O SENHOR GARANTIRÁ QUE AS PROMESSAS FEITAS DURANTE A CAMPANHA E O PLANO DE GOVERNO SEJAM EFETIVAMENTE CUMPRIDOS AO LONGO DE SEU MANDATO?

Para garantir que as promessas feitas durante a campanha e no plano de governo sejam cumpridas, é essencial adotar uma abordagem estratégica e transparente desde o início do mandato. Primeiro, estabelecemos metas claras e prazos para cada ação proposta, além de criar um sistema de monitoramento contínuo. Assim, acompanhamos o progresso de cada projeto, avaliando os desafios e ajustando as estratégias quando necessário. Além disso, manter uma comunicação aberta com a população é fundamental. Através de relatórios periódicos e reuniões públicas, iremos prestar contas sobre o andamento das iniciativas, garantindo que a comunidade esteja informada e possa participar ativamente. Trabalhar em parceria com o Legislativo e com outras esferas do governo também é crucial para assegurar os recursos e o apoio necessários para a implementação das políticas.