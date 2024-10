Censo PCD de Casimiro de Abreu reúne dados para políticas inclusivas e fortalecimento de direitos - Foto: Divulgação

Censo PCD de Casimiro de Abreu reúne dados para políticas inclusivas e fortalecimento de direitosFoto: Divulgação

Publicado 30/10/2024 14:40

Casimiro de Abreu - O município de Casimiro de Abreu deu um passo importante para a inclusão ao lançar o Censo da Pessoa com Deficiência durante a Plenária na Câmara Municipal. O evento reuniu lideranças como a secretária de Assistência Social, Thaís Rodrigues, a coordenadora de Proteção Especial, Clécia Andrade, e Anne Emanuele, mãe atípica do Otávio, um menino de 9 anos, que compartilharam a importância de identificar e entender as demandas da população com deficiência no município.

Com o objetivo de fornecer dados essenciais para o desenvolvimento de políticas públicas, o censo será realizado entre 4 de novembro e 20 de dezembro. O formulário estará disponível para preenchimento online nas redes sociais e no site da Prefeitura. Essa iniciativa visa compilar informações sobre localização, tipos de deficiência e outras particularidades que possam auxiliar na criação de serviços e suportes mais adequados.

“A realização desse censo nos permitirá conhecer de perto a realidade e as necessidades da população com deficiência em Casimiro de Abreu. Assim, poderemos construir políticas públicas específicas para garantir o acesso e a inclusão”, destacou Thaís Rodrigues, enfatizando a importância de se quantificar e qualificar essa parcela da população. Dados preliminares do IBGE indicam que 47% dos brasileiros enfrentam dificuldades de inclusão, com índices expressivos entre homens e mulheres, revelando a dimensão dessa realidade.

Casimiro de Abreu, até então sem um banco de dados específico, depende de registros pontuais dos setores de Saúde, Educação e Assistência Social, que atendem parte dessa população, mas não refletem a totalidade. Por essa razão, o Censo PCD é uma ferramenta estratégica para reunir informações e oferecer uma visão mais abrangente das necessidades do município.

Além do apoio das Secretarias de Saúde e Educação, entidades como a ACINCA, Acapord e APAE também colaboram para garantir que o acesso ao formulário seja facilitado para todos. Na Plenária, vereadores como Marcelo Mota, Wellington Santos e Pedro Gadelha manifestaram apoio ao censo, reforçando seu papel no avanço das políticas de inclusão em Casimiro de Abreu.

O evento também contou com a participação de Otávio Garcia, assistido pela APAE, que recitou a poesia "Rio São João" e aproveitou o momento para convidar o público para o lançamento de seu livro, na Casa de Cultura Estação Casimiro de Abreu, no dia 1º de novembro.