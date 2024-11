Campanha Outubro Rosa promove diálogo sobre autocuidado - Foto: Divulgação

Casimiro de Abreu - No último dia da campanha Outubro Rosa, a Patrulha Maria da Penha esteve presente na Policlínica Ivanir de Freitas, reforçando a importância do autocuidado não só para a prevenção do câncer de mama, mas também como uma ferramenta de empoderamento contra a violência doméstica. Em uma conversa aberta com as pacientes que aguardavam atendimento, os agentes abordaram temas de saúde e segurança, destacando como o autocuidado pode fortalecer a autoestima e a autonomia das mulheres, incentivando-as a romper ciclos de violência.

Durante a ação, as participantes tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas sobre medidas protetivas e aprender mais sobre o trabalho da Patrulha Maria da Penha, que oferece apoio a mulheres em situação de vulnerabilidade. De forma acolhedora, os agentes aproveitaram o momento para dialogar com as mulheres de maneira educativa.

“Através da música, conseguimos abordar a violência doméstica de forma leve e dinâmica. Mostrar o autocuidado como enfrentamento à violência ajuda a fortalecer a autoestima das mulheres, o que é essencial para romper o ciclo de violência,” afirmou Ariana Barbosa, coordenadora da Patrulha Maria da Penha.