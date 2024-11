Apreensão realizada pela Polícia em operação no Jardim Aparecida, onde entorpecentes e dinheiro foram recuperados - Foto: Divulgação

Publicado 07/11/2024 09:49 | Atualizado 07/11/2024 09:50

Casimiro de Abreu - Na tarde de quarta-feira (6), uma operação policial no bairro Jardim Aparecida, em Casimiro de Abreu, resultou na apreensão de entorpecentes e outros itens. Durante patrulhamento, a guarnição recebeu uma denúncia informando sobre a atuação de um suspeito realizando tráfico de drogas na Rua Alcebiadina Demier Brust. Ao chegar ao local, os agentes avistaram o suspeito virando uma esquina e realizaram a abordagem.



Embora o suspeito estivesse apenas com uma identidade e R$ 280 em espécie, os policiais decidiram revistar a área em busca de outros indícios. Durante a busca, o suspeito tentou escapar e não pôde ser capturado.

No entanto, no local mencionado na denúncia, foram encontrados 35 pinos de cocaína, uma bicicleta Caloi 10X e um par de chinelos, além do dinheiro. A ocorrência foi registrada na 121ª DP, onde o material apreendido foi apresentado às autoridades.