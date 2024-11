Diagnóstico abrange avaliação da escrita do nome, estágio de desenvolvimento da escrita e conhecimentos matemáticos - Foto: Divulgação

Publicado 08/11/2024 13:22 | Atualizado 08/11/2024 13:23

Casimiro de Abreu - A Secretaria Municipal de Educação (Semed) deu início ao Diagnóstico Final das turmas de Pré I e Pré II em toda a rede municipal nesta semana, com o propósito de avaliar as habilidades e os desafios dos alunos de forma detalhada, tanto individualmente quanto em grupo. A iniciativa busca fornecer dados essenciais para definir estratégias e ações pedagógicas para o próximo ano letivo, visando o aprimoramento contínuo do ensino infantil.

O diagnóstico abrange avaliação da escrita do nome, estágio de desenvolvimento da escrita e conhecimentos matemáticos. As turmas de Pré II passam por três etapas de diagnóstico: no início, no meio e ao final do ano. Já os alunos de Pré I são avaliados apenas no final do ano, permitindo uma visão inicial de suas capacidades e preparação para ingressar no Pré II em 2025.

Segundo a coordenadora de ensino, Samanta Mello, o processo é conduzido pela equipe técnica e pelos professores, permitindo uma análise completa das competências que precisam de reforço. “Essas práticas são essenciais para garantir o desenvolvimento contínuo dos alunos na rede municipal, promovendo um ensino de qualidade desde a primeira infância”, destacou.