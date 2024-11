Programa de Saúde do Homem realiza ações no município sobre a importância da conscientização sobre o câncer de próstata - Foto: Divulgação

Programa de Saúde do Homem realiza ações no município sobre a importância da conscientização sobre o câncer de próstataFoto: Divulgação

Publicado 11/11/2024 14:56

Casimiro de Abreu - O Programa de Saúde do Homem está em campanha no município com foco na conscientização sobre o câncer de próstata, promovendo atividades durante o Novembro Azul. A enfermeira Karin Miguel, responsável pelo programa, reforçou a importância dessa iniciativa.

“Em geral, os homens são os que menos procuram os serviços de saúde, então, ao longo do mês, realizamos diversas ações para aproximar esse público dos cuidados preventivos. A prevenção é sempre o melhor remédio, e estamos aqui para ajudar”, disse.



A próxima ação está programada para o dia 19, no Posto de Saúde do Jomar Tardelli, localizado no bairro Peixe Dourado II, onde serão realizados atendimentos e orientações gratuitas para os homens da comunidade.