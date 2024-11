Espaço deve se tornar um novo centro cultural e turístico do município - Foto: Divulgação

Espaço deve se tornar um novo centro cultural e turístico do município Foto: Divulgação

Casimiro de Abreu - A tão aguardada reforma e ampliação da Estação Ferroviária de Rio Dourado foi concluída e será inaugurada na próxima quarta-feira (13), às 19h. A estação, localizada na Rua Moisés Santos, ao lado da praça principal do distrito, foi restaurada e ampliada para se tornar um novo centro cultural e turístico do município de Casimiro de Abreu.

Com uma área total de 355,86 m², o local agora conta com biblioteca, teatro, salas de música e dança, um salão multiuso, além de infraestrutura administrativa, banheiros e uma área externa. A obra, orçada em cerca de R$ 1,4 milhão, revitalizou o espaço, preservando detalhes históricos do antigo prédio, como elementos do salão nobre, enquanto traz um novo propósito para a comunidade.

Segundo o arquiteto responsável, Fábio Kiffer, o desafio foi grande devido ao estado de abandono em que a estação se encontrava. Entretanto, ele destaca que o resultado final reflete a integração entre o passado, presente e futuro do local, tornando-o um espaço relevante para a população.

“Este local estava completamente abandonado. Paredes caindo e telhado parcialmente desabando. Foi um desafio esta obra. Fui fazendo a arquitetura no decorrer da obra. Ficou tudo muito bonito. Algumas características do passado foram preservadas. Esse espaço tem uma importância muito grande para a população de Rio Dourado. A partir de agora será um espaço cultural e turístico da cidade e que vai trazer muitos benefícios aos moradores do distrito”, disse Fábio Kiffer.

Luciana Garcia, presidente da Fundação Cultural de Casimiro de Abreu, afirmou que a estação se tornará um importante polo cultural, oferecendo cursos, oficinas e atividades para a comunidade. Além disso, ela prevê que o espaço também se consolidará como um atrativo turístico, beneficiando o distrito de Rio Dourado e seus moradores.

“Vamos transformar essa Estação Ferroviária num verdadeiro pólo cultural. Vamos oferecer diversos cursos, oficinas, aulas de música e dança, enfim, tudo que for para fomentar a cultura da cidade vamos oferecer à população. Quem ganha é a população”, comentou.