Corpo de Caio Luiz é encontrado em área de mata em Barra de São João, Casimiro de Abreu, após uma semana desaparecido; a comunidade pede justiçaFoto: cidade24h

Publicado 12/11/2024 12:53 | Atualizado 12/11/2024 12:53

Casimiro de Abreu - Na manhã desta terça-feira (12), o corpo do jovem Caio Luiz, desaparecido desde a última semana, foi encontrado em uma área de mata na Fazenda São João, no distrito de Barra de São João, em Casimiro de Abreu. Caio teria saído de casa para assistir a uma partida de futebol, mas desde então não foi mais visto. A descoberta do corpo, em avançado estado de decomposição e parcialmente queimado, chocou a comunidade local.

A identificação foi possível graças a fragmentos de roupas que Caio usava no dia em que desapareceu, permitindo que a família reconhecesse o jovem no local. A Polícia Militar isolou a área para preservar o cenário até a chegada da perícia, que investigará as circunstâncias do caso.

O caso agora segue nas mãos da Polícia Civil, que está conduzindo as investigações para esclarecer o que ocorreu. Até o momento, as causas da morte de Caio Luiz e as possíveis motivações ou suspeitos envolvidos permanecem desconhecidos. A polícia espera que a perícia forneça detalhes que ajudem a elucidar o que aconteceu com o jovem.

Familiares e amigos, profundamente abalados, aguardam por respostas e cobram justiça para o caso que sensibilizou toda a comunidade de Barra de São João. A mobilização da população reflete o clima de consternação e solidariedade, enquanto todos aguardam os desdobramentos das investigações.