Representantes de Casimiro de Abreu discutem metas do Plano Municipal de Saneamento Básico com apoio de especialistas Foto: Divulgação

Publicado 13/11/2024 11:00

Casimiro de Abreu - Casimiro de Abreu deu início aos trabalhos para a criação do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), em parceria com a Universidade Federal do Vale do São Francisco. A iniciativa, apoiada pela Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, é uma das 10 aprovadas no Estado do Rio, sendo o município o primeiro selecionado devido à proposta da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

O PMSB, como explicou o secretário Samuel Barreto, é essencial para organizar e orientar as ações em abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e controle de águas pluviais. A expectativa é de que o plano sirva como um norteador das políticas públicas para os próximos anos, buscando melhorias de longo prazo.

O evento também contou com a apresentação das etapas do plano para a comunidade local, destacando a importância da mobilização social na elaboração e execução das metas de saneamento. Para Gerson Vieira, presidente do Conselho Municipal de Saúde, essa participação é crucial para assegurar que a população seja a maior beneficiada.