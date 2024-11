Materiais entorpecentes apreendidos em operação do Proeis Central - Foto: Divulgação

Publicado 16/11/2024 10:54

Casimiro de Abreu - Agentes do Proeis Central, em patrulhamento pela Rua Santa Catarina, Barra de São João, na sexta-feira (15), apreenderam 86 pinos de cocaína e cinco pedras de crack. A ação faz parte das diretrizes de combate ao crime implementadas pelo coordenador Cosme Moreira.



Durante a operação, os policiais receberam informações sobre um homem vendendo entorpecentes próximo a um depósito de bebidas. Ao avistar a guarnição, o suspeito, descrito como trajando camisa vermelha e bermuda jeans, fugiu, pulando muros de residências.



Apesar do cerco tático, o indivíduo não foi localizado. No entanto, a guarnição encontrou uma sacola contendo as drogas abandonada no local. O material apreendido foi encaminhado à 128ª Delegacia de Polícia para registro e investigação.