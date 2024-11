Iniciativa busca incentivar uma alimentação mais saudável - Foto: Divulgação

Iniciativa busca incentivar uma alimentação mais saudávelFoto: Divulgação

Publicado 19/11/2024 12:46

Casimiro de Abreu - A cidade de Casimiro de Abreu deu um passo importante para a promoção da saúde e resgate de saberes populares com o lançamento de sua primeira Horta Medicinal no Sítio Agrícola, em 2024. O projeto, uma parceria entre o município e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), visa o cultivo de Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs), espécies que não fazem parte da alimentação cotidiana, mas que são ricas em nutrientes e trazem diversos benefícios para a saúde.

Entre as plantas cultivadas estão taioba, bertalha, ora-pro-nóbis, almeirão, caruru, poejo e hortelã. "Estamos resgatando a cultura popular, introduzindo essas plantas na alimentação de jovens e suas famílias. Este é um movimento que reforça a importância do saber tradicional no cotidiano", afirmou Lidiane Lima, engenheira agrônoma responsável pelo projeto.

A iniciativa busca incentivar uma alimentação mais saudável, ao mesmo tempo em que fortalece os laços da comunidade com as práticas locais e naturais.